Federica Panicucci, la sorpresa del compagno Marco Bacini per San Valentino in diretta tv: guarda

Federica Panicucci è sempre più conquistata da Marco Bacini, l’uomo che ha sempre sognato di avere al suo fianco, come confessato da lei stessa in tv. La sorpresa del compagno per San Valentino l’emoziona e la rende felice. L’imprenditore 46enne fa arrivare alla conduttrice 54enne un enorme mazzo di rose in diretta tv.

Bacini non bada a spese, il 14 febbraio è un giorno speciale, dedicato agli innamorati e Marco vuole testimoniare ancora una volta il suo amore alla Panicucci. Mentre Federica è in diretta insieme a Francesco Vecchi con Mattino 5, in studio le portano un gigantesco mazzo di rose rosse.

La presentatrice sorride raggiante. Con il grande bouquet tra le bracca rivela: “Auguro Buon Valentino a tutti. Queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco, e al mio Marco auguro buon San Valentino”. Anche Vecchi si complimenta con Marco Bacini per il gesto pensato per la compagna: è riuscito a sorprenderla con tanto romanticismo e grande galanteria.

“E’ un uomo d’altri tempi, ha il senso di protezione, valori importanti, è serio”, ha detto del suo Marco Federica Panicucci. Presto i due, insieme dal 2016, si sposeranno. “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico. Lo immagino come una feste felice, gioiosa e piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”, ha svelato lei recentemente a Chi.

Scritto da: la Redazione il 14/2/2022.