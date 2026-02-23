La 37enne si diverte da matti insieme alle sue bambine: Luna e Alma entusiaste con la mamma

Sul social la spagnola condivide un carosello di immagini dal parco di divertimenti più famoso d’Europa

Da quando è stata travolta dallo scandalo legato a Raoul Bova, quello dei messaggi audio privati da lui inviati a Martina Ceretti e diventati di dominio pubblico, quello che ha portato all’ufficializzazione dell’addio con l’attore, lo ha sempre detto: la priorità sono le sue bimbe. Rocìo Munoz Morales regala alle piccole Luna e Alma momenti di serenità, gli stessi che dà loro il padre. Anche se il rapporto tra la spagnola e il 54enne ormai è finito, il benessere delle bimbe viene prima di tutto. La 37enne, così, si regala insieme alle due figlie un weekend elettrizzante e vola a Disneyland Paris.

''Ti adottano loro'': Rocìo Munoz Morales vola a Disneyland Paris con le due figlie avute da Raoul Bova

“E niente, è ufficiale: a Disney non accompagni i figli. Ti adottano loro per 48 ore”, scrive sul social l’attrice. Accompagna le sue parole con un carosello di imagini che raccontano la due giorni nel parco divertimenti più famoso d’Europa. Gli scatti mostrano il divertimento assoluto di Rocìo, entusiasta quanto le bambine delle attrazioni presenti. A galvanizzarla anche l’incontro con le principesse, vere beniamine pure della sua primogenita di 10 anni e della secondogenita, 7.

La Munoz Morales ha raggiunto un accordo con Bova: l’affidamento delle figlie è condiviso. Nessuna battaglia contro, come si era creduto inizialmente, a caldo. A Vanity Fair, però, ha smentito quel che ha affermato Raoul immediatamente dopo il ‘fattaccio’: lui aveva detto che erano separati da tempo, lei ha ribadito che non era così.

“Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso. Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto”, ha sottolineato lei. Non ha mai dubitato della fedeltà dell’attore: “Mai”. E’ venuta a conoscenza degli audio ‘scottanti’ attraverso i media, come tutti: “Non ne ho mai saputo niente”. Quando è successo era in Puglia in vacanza con le figlie, raggiunta poi dalla madre e una delle sorelle.

La 37enne si diverte da matti insieme alle sue bambine: Luna e Alma entusiaste con la mamma

“Non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, neanche all’inizio. Ero delusa oltre ogni aggettivo, perennemente incredula, eppure, e può suonare strano, non ce l’ho fatta ad arrabbiarmi. Non so spiegarlo, però dal minuto zero ho capito che il mio unico compito era proteggere le figlie, e ho concentrato lì tutte le forze”, ha spiegato Rocìo.

E ancora: “I fatti in sé mi hanno molto ferita, però forse di più la gestione del dopo. Tante persone avrebbero dovuto restare al loro posto rispettando la privacy e soprattutto due minori. Io mi sono chiusa nel silenzio non perché sentissi il bisogno di nascondermi, anzi! Proprio per reazione alle troppe parole che sono state dette. E, ovviamente, ho taciuto per istinto di protezione verso Luna e Alma: al momento non hanno accesso a Internet, ai social. Non possiedono lo smartphone, o meglio, la maggiore adesso ha un telefonino per parlare con il papà però non si connette alla rete. Tablet e tv sono bloccati. Ma presto o tardi leggeranno, andranno a cercare, si imbatteranno in notizie vere e notizie false che riguardano i loro genitori, scopriranno certe dichiarazioni e chiederanno spiegazioni. Ed è per questo che peso ogni parola”.

Sul social la spagnola condivide un carosello di immagini dal parco di divertimenti più famoso d’Europa

Luna e Alma sono serene. Con Raoul “stiamo imparando a viverci da genitori separati". “Io continuerò a impegnarmi al massimo per avere un rapporto civile e di rispetto con lui”, ha chiarito. E su Andrea Iannone con cui è stata paparazzata in atteggiamenti intimi ha detto: “Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.