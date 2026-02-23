Fabio Galante e Francesca Falomo incinta alla finale di hockey maschile alle Olimpiadi: il pancione di lei è enorme

L’ex calciatore 52enne aspetta il suo primo bebè, una femminuccia, dalla 42enne modella

I due tifano Canada, ma alla fine vincono gli Stati Uniti e si devono accontentare

E’ l’ultimo appuntamento dell’Olimpiade Milano Cortina 2026. Fabio Galante e Francesca Falomo, incinta, non voglio mancare. I due vanno alla finale di hockey maschile: il pancione ormai enorme non ferma la modella 42enne legata all’ex calciatore 52enne. Fanno dichiaratamente tifo per il Canada, alla fine, però, a vincere la medaglia d’oro sono gli Stati Uniti e devono accontentarsi.

Il sorriso non si spegne per il primo posto dei loro beniamini sfumato. Fabio vive un momento magico insieme alla sua Francesca: tra pochissimo lei gli regalerà il suo primo bebè, una femminuccia, come svelato sul social. La cicogna porterà loro un fiocco rosa.

Galante, ex calciatore di Empoli, Genoa, Torino, Livorno e Inter, giudicato un vero sex symbol tra gli anni ’90 e 2000, è stato ‘avvicinato’ in passato a Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giorgia Surina. La stabilità sentimentale l’ha raggiunta ora con la Faloma, di cui si sa pochissimo, se non, oservando il profilo Instagram, la sua passione per lo sport.

Galante ha compiuto gli anni il 20 novembre scorso, è proprio grazie a un video online condiviso che la gravidanza della fidanzata è diventata di dominio pubblico. Nel breve filmato diffuso, lo sportivo a una cena tra amici riceveva un regalo e leggeva, commuovendosi, la dedica che accompagnava il dono: “Per Fabio, tantissimi auguri di buon compleanno. Un nuovo gol nella vita: diventare papà. E allora che questo sia solo l’inizio di una nuova splendida avventura“.

Nello stesso istante Francesca ha iniziato a condividere immagini del suo pancione ‘in divenire’. I due non hanno mai svelato la data del parto, ma a giudicare dalle forme della mamma, non dovrebbe mancare molto.