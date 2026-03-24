Ormai la nascita della secondogenita, un’altra femminuccia è vicinissima: prevista per inizio aprile

Il cesareo è già fissato, la 37enne e il 43enne stanno cercando di coinvolgere il più possibile la primogenita

La loro primogenita ha solo 2 anni. Loro stanno cercando di prepararla all’arrivo della sorellina. Ormai la nascita della bebè è vicinissima, prevista per inizio aprile. Il cesareo è già fissato. Federica Pellegrini pubblica una foto in cui si fa vedere mentre si sottopone all’ultima ecografia prima del parto. Con lei c’è la figlia Matilde. “Chissà se hai capito”, si domanda la 37enne. Spera che la sua piccola accolga la nuova arrivata al meglio.

''Chissà se hai capito'': Federica Pellegrini va a fare l’ultima ecografia prima del parto con la figlia di 2 anni Matilde

Quando in casa arriva un nuovo bebè e c’è già un bimbo piccolo, non è solo una “nuova nascita”: è un piccolo terremoto emotivo che coinvolge tutti. E’ normale, fisiologico, ed è parte della crescita di una famiglia. Il primogenito, però, può passare, anche nello stesso momento, da amore e curiosità verso il neonato, a una gelosia intensa, al senso di esclusione. Non è cattiveria né regressione “strana”: è il modo in cui elabora un cambiamento enorme. Fino a poco prima era il centro del mondo, ora deve condividere tutto.

Ormai la nascita della secondogenita, un’altra femminuccia è vicinissima: prevista per inizio aprile

E’ una fase che può diventare faticosa e in cui sia la mamma che il papà devono impegnarsi, mettendo in atto piccoli accorgimenti. Federica e il marito Matteo Giunta, 43 anni, lo stanno già facendo. Stanno insegnando a Matilde a scoprire che l’amore non si divide, ma si espande. Un legame tra sorelle è per tutta la vita ed è potentissimo. Anche se inizialmente la perdita di esclusività può far paura.