Il 25 febbraio scorso la 34enne è diventata mamma di Aurora: “Una roba impressionante”

In alcuni suoi video social regala consigli alle altre neomamme, ma chi commenta la ‘punisce’

Mercedesz Henger non le manda a dire. “Perché mi devi insultare?”, domanda ad alcuni dei suoi follower. Nelle sue Storie si scaglia contro gli hater che l’attaccano anche dopo il parto. Lo scorso 25 febbraio la 34enne ha dato alla luce Aurora, frutto dell’amore col compagno Alessio Salata.

''Perché mi devi insultare?'': Mercedesz Henger contro gli hater che l’attaccano anche dopo il parto

In alcuni suoi video social la figlia di Eva Henger regala consigli a chi è in gravidanza o ha appena avuto un bebè. Parla di prodotti utili, abbigliamento usato, del suo post parto. Ma c’è chi storce il naso. “Comunque devo dire questa cosa, alcuni di voi sono veramente una roba impressionante, impressionante. Io posso pubblicare qualsiasi cosa, qualsiasi, trovate sempre un modo di rompere le scatole”, esordisce.

“E quando ero incinta e mi lamentavo, magari anche scherzosamente, perché la maggior parte delle volte mi lamentavo scherzosamente, di qualcosa... Le risposte erano: 'io quando ero incinta ho scalato l'Everest e l'ho fatto con una gamba sola… E questo e quell'altro e non mi sono certo lamentata’. Ok, uno: magari hai avuto un'esperienza diversa dalla mia. Due: magari stavo scherzando. L’ironia è ormai persa in questo mondo, vabbè. Tre: ma scusami, ma se io magari ho avuto più difficoltà o sono meno capace di gestire le difficoltà di te, perché mi devi insultare? E adesso sta succedendo la stessa cosa col parto”, prosegue l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Il 25 febbraio scorso la 34enne è diventata mamma di Aurora: “Una roba impressionante”

Mercedesz sottolinea: “Adesso sta succedendo la stessa cosa con la mia esperienza del parto. Ve ne ho parlato nell'ultimo video. Ho suggerito delle cose che per me sono risultate molto utili e pensavo che magari potessero risultare utili anche ad alcune di voi. Non vedete una cosa bella che può essere utile per qualcuno, voi vedete una cosa che non avete utilizzato e quindi vi sentite in dovere di commentare”.

La Henger conclude: “Io non mi sono certo lamentata quando ho partorito, non ho avuto bisogno di nessuna di queste cose: ho partorito in tre minuti, due spinte. Queste nuove generazioni ormai non sanno gestire. Oh, ognuno di noi ha un'esperienza diversa, ok? Se a voi queste cose non servono, scorrete. Non c'è bisogno di fermarvi ad insultare, non c'è n’è bisogno”.