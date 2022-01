Federico Fashion Style crolla in tv, la compagna quasi morta per renderlo padre: 'Mi sento male solo a raccontarlo...'

Federico Fashion Style crolla in tv, la compagna Letizia è quasi morta per renderlo padre. Il 32enne in lacrime a Verissimo confessa: “Mi sento male solo a raccontarlo…’.

E’ riuscito ad avere la figlia Sophie Maelle, nata nel 2017, grazie alla fecondazione assistita. Federico Lauri spiega il perché è dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore. “Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia. Per me è stata un’attesa lunga, abituato come sono ad avere le cose subito. Abbiamo deciso di fare la fecondazione”, spiega.

Qualcosa però è andato storto. Letizia ha rischiato di morire: “Lei nel prelievo degli ovuli ha avuto un’emorragia interna, l’ospedale non se ne accorse. Sono stato io a chiedere: ‘Fatele un’ecografia’. Era bianca. Mi sento male solo a raccontarlo… Poi si è scoperto che aveva solo mezz’ora di vita. Ho chiamato un’ambulanza che l’ha portata in un ospedale privato dove è stata operata”.

Federico Fashion Style si asciuga gli occhi. Tutto si è risolto nel migliore dei modi. “Lei ha avuto una forza incredibile di farsi impiantare di nuovo gli ovuli da cui è nata nostra figlia”, rivela ancora.

E’ un uomo risolto, nonostante le critiche sull’identità sessuale: “Le critiche sull’identità sessuale le vivo serenamente, nel 2022 uno non si deve giustificare sui propri gusti, a letto ognuno fa quello che vuole e sta con chi vuole. Io non lo dico però ho una compagna e una figlia. Le critiche mi scivolano completamente”.

C’è qualcosa che però gli dispiace moltissimo: “Ci rimango male quando mettono in dubbio la famiglia, mia figlia, tante volte sono stato giudicato in maniera pesante. Mi ha fatto male quando hanno detto che ho fatto l’inseminazione artificiale e pensare che Sophie è uguale, identica a me. Lì vedi la cattiveria delle persone. Vestirsi di paillettes non vuol dire avere un’altra identità sessuale”.

Letizia non è compita dalle tante malignità: “Stiamo insieme da 15 anni e conosce come sono fatto, ho fregato anche le sue giacche dall’armadio! E’ chiaro che più sono esposto, più arrivano cattiverie che colpiscono il personale, quello la fa star male. Su etero o omosessualità è abituata”. Insieme sono felici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2022.