Fedez parla dell'accordo con la Ferragni sull'affidamento dei figli: ''Ti piange il cuore, ho giorni prestabiliti per vederli, mi aiuta solo mio padre''

Il 35enne lo svela a Gabriele Vagnato: trascorre 24 ore col conduttore e tiktoker

“Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”

Si apre su molte cose, smentendo anche il flirt con Clara, di cui si parla tanto. Fedez si racconta a Gabriele Vagnato. Trascorre 24 ore col conduttore e tiktoker a cui parla pure dell’accordo con Chiara Ferragni sull’affidamento dei figli Leone e Vittoria, 7 e 4 anni. “Ti piange il cuore - confessa - ho giorni prestabiliti per vederli, mi aiuta solo mio padre”.

Federico si emoziona quando gli si domanda dei due bimbi avuti dall’ex moglie 38enne. Il rapper sulla gestione dei piccoli confida: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”.

Fedez ha deciso di non avere aiuti esterni, ma di contare solo sul papà Franco, 65 anni. ”L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate e far sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente... Il che significa avere a 35 anni tuo padre sempre in casa”, sottolinea.

Il rapper con leone e Vittoria, 7 e 4 anni, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni

"Se li vizio? Purtroppo sì", rivela. Vagnato gli domanda se i bambini abbiano chiesto chiarimenti dopo l’addio tra lui e la fashion blogger. “Sì, ci hanno chiesto il perché... Abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare. Io però ho chiesto consigli su come fare. Anche se ci si separa si rimane una famiglia per me”, dice l’artista. La sua espressione è seria, composta: crede veramente a quel che afferma. Desidera la serenità per i figlioletti.