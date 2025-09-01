''Se smetti di inseguire smetti anche di scappare'': Fedez pubblica le foto di baci e coccole con la nuova fidanzata Giulia Honegger, guarda

Oggi, 1 settembre, è il compleanno della giovane stilista: i due hanno mangiato la torta a mezzanotte

Il rapper 35enne parrebbe aver ritrovato la serenità che finora gli era mancata insieme alla ragazza

Un compleanno che profuma di rinascita. Fedez, 35 anni, sceglie Instagram per raccontare la sua giornata speciale accanto a Giulia Honegger, la giovane stilista milanese con cui da qualche mese vive un legame sempre più intenso, che oggi, 1 settembre, compie 25 anni. Sul suo profilo Facebook scrive di essere nata nel 2000. Nelle immagini condivise sui social, il rapper si mostra romantico e sorridente insieme alla compagna. Pubblica le foto di baci e coccole con la nuova fidanzata e accompagna gli scatti con una frase che suona come un manifesto personale: "Se smetti di inseguire smetti anche di scappare".

''Se smetti di inseguire smetti anche di scappare'': Fedez pubblica le foto di baci e coccole con la nuova fidanzata Giulia Honegger

Un pensiero che arriva dopo mesi non semplici, segnati dal divorzio da Chiara Ferragni, 38 anni, imprenditrice e fashion blogger seguitissima in tutto il mondo. Un matrimonio finito, ma dal quale sono nati i due figli che restano il centro della vita di entrambi: Leone, 7 anni, e Vittoria, 4.

Nella notte, a mezzanotte in punto, Fedez festeggia Giulia in modo intimo e dolce: una torta a casa, senza clamori, ma con tutta l’atmosfera di una nuova complicità. E se sui social le foto parlano da sole, è l’aria di leggerezza che colpisce di più. L’artista, spesso sotto i riflettori per i suoi contrasti o le fragilità condivise, sembra oggi trovare nel nuovo amore una dimensione più pacata, più “normale”.

La 25enne gli rimane accanto come un'ombra

I due hanno trascorso sempre appiccicati l'estate: la 25enne parrebbe aver fatto centro nel cuore di Federico Lucia

Tra sguardi complici e sorrisi catturati, Fedez e Giulia Honegger mostrano un’intesa che parrebbe autentica. Vivono il presente con semplicità, lasciando che i gesti quotidiani diventino simbolo di serenità ritrovata. Lei gli sta accanto, lo accompagna come un’ombra. Ma rimanendo defilata, non al centro della scena come la sua ex, donna conosciuta in tutto il pianeta e per questo perennemente sotto i riflettori.