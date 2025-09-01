''Ho mangiato molto bene, mia suocera si è superata'': Cecilia Rodriguez mostra il pancione al settimo mese inoltrato e spiega perché ultimamente è ancora più grande

Carla Giuni
1 Settembre 2025
4,023
0
Condivisioni
  • La 35enne si lascia ammirare con indosso solo reggiseno e slip neri: le forme da mamma in primo piano
  • “Buongiorno a tutti, sono tornata a Milano, super carica”, sottolinea l’argentina

Sorride con indosso solo reggiseno e slip, entrambi neri. Cecilia Rodriguez mostra il pancione al settimo mese inoltrato e spiega perché ultimamente è ancora più grande. E’ nuovamente a Milano dopo le vacanze e chiarisce: Ho mangiato molto bene, mia suocera si è superata". A metà ottobre prossimo partorirà Clara Isabel, frutto dell’amore col marito Ignazio Moser.

''Ho mangiato molto bene, mia suocera si è superata'': Cecilia Rodriguez mostra il pancione al settimo mese inoltrato e spiega perché ultimamente è ancora più grande

“Buongiorno a tutti sono tornata a Milano super carica”, esordisce la 35enne. “Sono molto contenta di essere rientrata, anche se sono stati due mesi bellissimi. Punta Ala, siamo stati veramente molto bene, è stata una scoperta, una bellissima scoperta. E Trento, devo dire, è un posto che ormai è nel mio cuore. mi sorprende sempre, non smette mai di sorprendermi tra natura, famiglia e la loro cultura”, racconta. 

“Sono stata molto contenta, soprattutto di vedere mio marito felice di essere a casa sua per tantissimo tempo, perché generalmente andiamo tre giorni e rientriamo subito per diversi impegni, quindi ci siamo presi con calma e abbiamo fatto un mese intero e è stato veramente molto bello. Siamo tornati col cuore pieno e non soltanto, perché come potete vedere la pancia è cresciuta tantissimo, aggiunge Chechu.

La 35enne si lascia ammirare con indosso solo reggiseno e slip neri: le forme da mamma in primo piano

Ho mangiato veramente molto bene, mia suocera si è superata, ha fatto dei piatti veramente buoni, ma questa volta sono stata molto attenta, l'ho guardata bene mentre cucinava, gli ho chiesto e ho rubato un sacco di consigli, cioè ho rubato per una giusta causa. per nutrire intanto bene suo figlio e anche sua nipote. Però devo dire che mi sono serviti, sono state molto utili, perché in questi giorni che sono stata a Milano li ho messi in pratica”, svela la modella e influencer. Cucinare le piace moltissimo.

“Buongiorno a tutti, sono tornata a Milano, super carica”, sottolinea l’argentina

“Primo settembre, primo settembre per me è un giorno molto importante perché come se fosse l'inizio, come se fosse gennaio, l'inizio dell’anno. Ma non andiamo troppo avanti, impariamo a goderci il presente - sottolinea ancora Cecilia - Io devo fare, anzi, tantissime cose ancora, mi sono portata avanti, sto bene mentalmente. Però mi devo portare avanti ancora per un sacco di cose perché manca veramente poco tempo…”.

LE PIU' LETTE DELLA SETTIMANA

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.