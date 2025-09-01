''Ho mangiato molto bene, mia suocera si è superata'': Cecilia Rodriguez mostra il pancione al settimo mese inoltrato e spiega perché ultimamente è ancora più grande

La 35enne si lascia ammirare con indosso solo reggiseno e slip neri: le forme da mamma in primo piano

“Buongiorno a tutti, sono tornata a Milano, super carica”, sottolinea l’argentina

Sorride con indosso solo reggiseno e slip, entrambi neri. Cecilia Rodriguez mostra il pancione al settimo mese inoltrato e spiega perché ultimamente è ancora più grande. E’ nuovamente a Milano dopo le vacanze e chiarisce: “Ho mangiato molto bene, mia suocera si è superata". A metà ottobre prossimo partorirà Clara Isabel, frutto dell’amore col marito Ignazio Moser.

“Buongiorno a tutti sono tornata a Milano super carica”, esordisce la 35enne. “Sono molto contenta di essere rientrata, anche se sono stati due mesi bellissimi. Punta Ala, siamo stati veramente molto bene, è stata una scoperta, una bellissima scoperta. E Trento, devo dire, è un posto che ormai è nel mio cuore. mi sorprende sempre, non smette mai di sorprendermi tra natura, famiglia e la loro cultura”, racconta.

“Sono stata molto contenta, soprattutto di vedere mio marito felice di essere a casa sua per tantissimo tempo, perché generalmente andiamo tre giorni e rientriamo subito per diversi impegni, quindi ci siamo presi con calma e abbiamo fatto un mese intero e è stato veramente molto bello. Siamo tornati col cuore pieno e non soltanto, perché come potete vedere la pancia è cresciuta tantissimo”, aggiunge Chechu.

“Ho mangiato veramente molto bene, mia suocera si è superata, ha fatto dei piatti veramente buoni, ma questa volta sono stata molto attenta, l'ho guardata bene mentre cucinava, gli ho chiesto e ho rubato un sacco di consigli, cioè ho rubato per una giusta causa. per nutrire intanto bene suo figlio e anche sua nipote. Però devo dire che mi sono serviti, sono state molto utili, perché in questi giorni che sono stata a Milano li ho messi in pratica”, svela la modella e influencer. Cucinare le piace moltissimo.

“Primo settembre, primo settembre per me è un giorno molto importante perché come se fosse l'inizio, come se fosse gennaio, l'inizio dell’anno. Ma non andiamo troppo avanti, impariamo a goderci il presente - sottolinea ancora Cecilia - Io devo fare, anzi, tantissime cose ancora, mi sono portata avanti, sto bene mentalmente. Però mi devo portare avanti ancora per un sacco di cose perché manca veramente poco tempo…”.