Micaela Ramazzotti si presenta a Venezia col compagno personal trainer Claudio Pallitto: i due sul red carpet insieme, lui non toglie gli occhiali da sole, foto

L’attrice indossa un abito della collezione Giorgio Armani, ai piedi scarpe Casadei

Arriva in tarda mattinata al Lido con indosso un completo pantalone. Micaela Ramazzotti si presenta a Venezia col compagno personal trainer Claudio Pallitto. I due, ormai inseparabili, la sera, sfilano sul red carpet insieme, raggianti e innamorati più che mai. Lui, con indosso un completo pantalone nero, portato a petto nudo. Non toglie gli occhiali da sole e lascia che i fotografi lo immortalino così: incarna lo stile 'bodyguard'.

“Venezia 82 con my love”, scrive l’attrice 46enne sul social. Pubblica tanti scatti in cui sorride accanto all’uomo a cui si è legata dopo l’addio all’ex marito Paolo Virzì, da cui ha avuto i suoi due figli, Jacopo, 15 anni, e Anna, 12. Il 40enne ormai è perennemente mondano con la fidanzata. Sempre in coppia aveva fatto passerella insieme a Micaela anche alla prima edizione del Milano Film Fest lo scorso giugno.

La Ramazzotti, capelli tirati su, per il tappeto rosso della Mostra del Cinema indossa un abito lungo argento della collezione Giorgio Armani. Ai piedi l’artista porta scarpe firmate Casadei. Con Claudio pensa, appena possibile, alle nozze. Pallitto ha due figlie, di 12 e 10 anni, nate da una precedente relazione. Desiderano una cerimonia intima. “E’ l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. E’ il mio primo amore”, ha sottolineato la romana a Vanity Fair recentemente.