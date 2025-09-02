Dopo 17 anni addio per sempre a 'Pomeriggio 5': al suo posto ora c'è 'Dentro la notizia' con Gianluigi Nuzzi, immagini della prima puntata

Il talk aveva debuttato a settembre 2008, fino al 2023 al timone c’era Barbara d’Urso

Aveva debuttato a settembre 2008. La stagione 2025/2026 dice addio per sempre, dopo 17 anni, a Pomeriggio 5. Al suo posto ora, su Canale 5, a far compagnia ai telespettatori nella fascia pomeridiana c’è Dentro la Notizia, con Gianluigi Nuzzi, conduttore dal 2013 di Quarto Grado su Rete 4. Sarà lui che dovrà vedersela, ora, con Alberto Matano e La Vita in diretta. Ieri, 1 settembre, la 'prima' dell’esperto di crime, giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, nato a Milano il 3 giugno 1969. Lui, tra i protagonisti dello scandalo Vatileaks, grazie ai suoi libri che hanno rivelato documenti riservati della Santa Sede, mostra sicurezza in tv.

Fino al 2023 al timone c’era Barbara d’Urso. Dalla stagione 2023/2024 Pomeriggio 5 era stato affidato a Myrta Merlino, che a giugno ha salutato tutti. Ieri la 56enne nelle sue IG Stories ha dedicato un pensiero positivo al collega che ha iniziato il nuovo programma e ha scritto: “Un grande abbraccio e un forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura. Daje”.

Studio rinnovato, a tinte rosso e blu, come anche la grafica, e niente più gossip. Il pubblico in studio applaude spesso, nonostante si parli di omicidi efferati. Nuzzi apre asciutto e conciso. “E’ un’atmosfera calda e mi fa piacere. Questa prima puntata è dedicata alle novità. Vorrei entrare nelle vostre case e raccontare quello che succede”, dice. Nessun riferimento alla vecchia trasmissione e a chi l’ha preceduto.

Gianluigi, volto serio, quasi cupo, e niente sorrisi, tira dritto con il suo inconfondibile stile. Su X, però, piovono critiche. “Tranquilli che La vita in diretta la prossima settimana vince”, sottolineano in tanti. “Nuzzi non mangia il panettone”, pronosticano i maligni. E c’è chi fa notare: “Praticamente Quarto Grado su Canale 5, ho già cambiato”. Solo il tempo potrà dimostrare affezione o meno del pubblico per il nuovo format. Intanto all’esordio la puntata è vista da 1.277.000 di telespettatori pari al 18.2% nella prima parte e 1.220.000 spettatori pari al 16% nella seconda parte.