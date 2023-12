Fedez torna a farsi vedere sui social, ma di Chiara Ferragni neppure l’ombra: Natale separati?

Il rapper 34enne condivide immagini insieme ai figli Leone e Vittoria

L’influencer 36enne invece non sta usando i social e non appare neppure nelle Stories del marito

Fedez dopo una breve pausa è tornato a farsi vedere sui social, ma senza Chiara Ferragni.

Dopo l’esplosione del caso Balocco, l’influencer 36enne ha messo in pausa le attività su Instagram, dove ha circa 30 milioni di follower.

Fedez insieme ai figli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2

Suo marito invece, 34 anni, da qualche giorno ha ripreso a condividere contenuti. Nei giorni della Vigilia e di Natale sul suo account IG, dove è seguito da circa 15 milioni di persone, sono comparse diverse Stories. Della sua compagna però nessuna traccia.

Fedez ha postato foto e video dei figli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, e soprattutto di Paloma, la cucciola di Golden Retriever entrata a far parte della famiglia dopo la morte di Matilda.

Nelle Stories del rapper 34enne non c'è traccia della moglie Chiara Ferragni

Dalle immagini social potrebbe venire il dubbio che la coppia abbia passato il Natale in luoghi separati. Anche se più probabilmente Fedez ha semplicemente evitato di registrare e condividere pubblicamente momenti in cui erano insieme. Sembra difficile che dopo il difficile anno trascorso, la famiglia non si sia riunita per questi giorni di vacanza.

Fedez e il selfie in ascensore con Paloma

Fatto sta che la Ferry, come la chiama suo marito, non potrà rimanere per sempre lontana dal tasto di condivisione della sua applicazione Instagram. Anche perché il suo lavoro ne risentirebbe davvero troppo.