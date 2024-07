''Lacrime pietose e vittimismo, felice della scelta che ho preso'': Drusilla Gucci rompe il silenzio dopo aver lasciato Francesco Chiofalo

La fiorentina 30enne sembra aver attaccato frontalmente l’ormai ex fidanzato

I due erano insieme dal 2021, la scorsa settimana lui ha annunciato la rottura ‘definitiva’

Drusilla Gucci è sembrata rompere il silenzio dopo la fine della relazione con Francesco Chiofalo.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il personal trainer romano nei giorni scorsi hanno chiuso una relazione che durava da circa tre anni.

Ora la 30enne via social ha usato parole piuttosto dure, secondo molti in riferimento proprio all’ormai ex 35enne.

Ha affermato: “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni”.

“Le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargersi il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici”, ha aggiunto.

Francesco Chiofalo, 35 anni, con Drusilla Gucci, 30

“Non potrei esser più felice della scelta che ho preso. Che paura”, ha concluso.

La scorsa settimana Chiofalo, che è noto grazie al programma ‘Temptation Island’, aveva annunciato così la rottura: “Oggi è una giornata piuttosto complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati, per sempre, definitivamente”.

“Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto, molto gravi, che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là”, aveva aggiunto.

“Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti, pessimi”, aveva continuato.

Parlando sempre del rapporto con la fiorentina aveva proseguito: “Quello che posso dire io è che durante questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti”.

“Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento perché comunque siamo stati tanti, tanti anni insieme e per noi è un momento difficile e io sono anche piuttosto dispiaciuto”, aveva concluso.