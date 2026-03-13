La 31enne ha fiuto per gli affari: ecco quando avrebbe depositato i documenti necessari per farlo

Le notti insonni in Liguria a causa dei party che andavano avanti a tarda ora potrebbero fruttarle soldi

Figlia d’arte, ha fiuto per gli affari. Dopo il tormentone a Sanremo 2026 a causa delle notti trascorse insonni per colpa di party che andavano avanti fino all’alba, Elettra Lamborghini registra il marchio. “Festini Bilaterali” diventa un brand. Così, almeno, svela l’Adnkronos.

''Festini Bilaterali'' diventa un brand: dopo il tormentone a Sanremo 2026 Elettra Lamborghini registra il marchio

Stando a quanto riporta l’agenzia stampa, la cantante 31enne, in gara al Festival con “Voilà”, avrebbe depositato documenti necessari all’Ufficio italiano brevetti e marchi, il 3 marzo 2026, appena tre giorni dopo al fine della kermesse in Liguria. “Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio verbale ‘Festini bilaterali’, destinato a una vasta quantità di prodotti e servizi: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento”, scrive.

La cantante capitalizza le sue notti insonni in Liguria: era andata in giro persino col megafono per chiedere a tutti di farla finita con i party fino all'alba

“A curare la tutela del marchio è lo studio Mondial Marchi”, fa anche sapere l’Adnkronos. Elettra aveva denunciato il suo malessere anche sul palco All’Ariston, era andata in giro con un megafono per pregare tutti di smetterla di far baldoria e lasciarla dormire. Poi aveva traslocato a Monte Carlo, ma anche nel Principato c’erano stati problemi. Ora il brand potrebbe racchiudere tutta una serie di prodotti e persino delle feste, questa volta autorizzate e griffate da lei.