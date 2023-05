'Era legata all'ideologia cristiana': il fidanzato di Cecchi Paone rivela come ha reagito sua madre quando ha saputo della relazione col giornalista

Simone Antolini, 22 anni, e Alessandro, 61 anni, annunciano: “Subito celebreremo l’unione civile”

Svela pure come ha reagito la mamma della figlia quando ha saputo dell’intenzione del compagno di adottarla

Simone Antolini, seduto nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, rivela come ha reagito la madre alla sua relazione con Alessandro Cecchi Paone. Il 22enne e il giornalista 61enne, legati da un anno, fanno sul serio. In programma c’è per loro l’unione civile. “Era legata all’ideologia cristiana”, sottolinea riferendosi al genitore.

''Era legata a ideologia cristiana'': il fidanzato di Cecchi Paone rivela come ha reagito la madre alla sua relazione col giornalista

“La mia famiglia ora è d’accordo - spiega Antolini - All'inizio mia madre era molto chiusa, legata all'ideologia cristiana”. Il ragazzo due mesi prima di compiere 18 anni ha avuto una figlia, Melissa, che ad agosto compirà 5 anni. Cecchi Paone, come più volte detto, vuole adottarla. A Carmelita precisa: “La figlia di Simone mi chiama zio fin da agosto. Io vorrei poterle dare certezze affettive, ma anche economiche e lavorative. Per fare tutto questo bisogna che ci si sposi. La prima cosa che faremo sarà l’unione civile, che è l'unica cosa che possiamo fare qui in Italia”. “Io sono per il matrimonio egualitario, è un diritto che va riconosciuto”, sottolinea il giovane, per il quale la differenza d’età con il divulgatore scientifico non è mai stato un problema.

Simone Antolini, 22 anni, e Alessandro, 61 anni, annunciano: “Subito celebreremo l’unione civile”

La mamma della piccola inizialmente non è stata entusiasta del legame di Simone col giornalista: “La mamma della bambina inizialmente non l'ha presa bene perché l'ha scoperto dai giornali, poi ha capito perché quando lei era in Romania io e la bambina abbiamo passato l'estate insieme ad Alessandro ed è stata serena. Sull'adozione però ancora non è preparata”. Antolini poi chiarisce: “Lei sta lavorando e la tiene tre, quattro volte al mese. La tiene poco. Attualmente Melissa sta con noi, con me ed Alessandro. E vive benissimo questa cosa”.

Il ragazzo con la mamma in una foto condivisa sul social

Cecchi Paone precisa: “Da ex etero, l’idea di occuparmi di una bambina non mi sconfinferava. Infatti lui non me l’ha detto subito, perché temeva che scappassi. E invece ho scoperto che grazie a questa sua capacità di essere sia madre che padre, accuditivo, affettuoso ma anche autorevole e severo se necessario ho trovato anche questa capacità”.