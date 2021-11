Il fidanzato di Francesca Cipriani: 'Soleil mi ha chiesto mobili gratis in cambio di Storie su Instagram'. I dettagli

Il fidanzato di Francesca Cipriani, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, rivela: “Soleil mi ha chiesto mobili gratis in cambio di Storie su Instagram”. Il 30enne di Cesenatico, entrato pure nella Casa per trascorrere un po’ di tempo con la sua dolce metà, con le sue parole fa rimanere di stucco la conduttrice e tutto il suo parterre.

Soleil Sorgè avrebbe proposto uno scambio merci ad Alessandro, che di professione fa il costruttore. “Io costruisco le case per i personaggi famosi. Faccio anche ristrutturazioni edili. Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merci con gli arredamenti”, confida il ragazzo.

Rossi ha però rifiutato: “Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente”. Il fidanzato della Cipriani poi chiarisce ulteriormente, rispondendo alle domande degli altri in studio: Soleil gli avrebbe proposto lo scambio in questione non per una sola ‘storia’ chiaramente, ma per sei brevi filmati che avrebbe condiviso sul social.

La bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne al momento non sa ancora nulla delle dichiarazioni di Alessandro Rossi in tv: come reagirà la 27enne quando le verranno riferite? Sempre che Signorini le racconti tutto…

