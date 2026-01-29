Luigi Mario Favoloso fa la proposta di nozze alla fidanzata Elena Morali, ecco dove: guarda

Genny Urtis, medico estetico dei vip, svela tutto nelle sue Storie, il 38enne si inginocchia e…

I due sono una coppia da ben sei anni e sono reduci da un viaggio nelle Filippine

Arriva il dono più bello per i 36 anni compiuti. Luigi Mario Favoloso fa la proposta di nozze alla fidanzata Elena Morali durante la festa di compleanno della showgirl, che ieri, 28 gennaio, ha spento le candeline. A svelare tutto ci pensa Genny Urtis, tra gli invitati al party, che condivide il video del romantico momento vissuto nelle sue Storie.

Nel locale a Milano ci sono tanti invitati, Elena posa davanti alla sua torta, non sa ancora la sorpresa pensata per lei dal 38enne a cui è legata da ben sei anni. Indossa un vestito nero con bustino, spalline sottili e gonna in pizzo, arricchito da un ampio spacco laterale. Il dolce che ha scelto è drip cake, un dolce monopiano con colatura, con eleganti decorazioni color oro e arancione. Con lei c’è pure il suo tenerissimo barboncino.

La festa è allegra e danzante. Quando tutto sta per finire arriva il momento clou, Favoloso la conduce al centro della sala, si inginocchia e tira fuori dalla tasca una scatolina con dentro un anello. “Questo sarebbe il mio regalo per te”, le dice. Elena replica: “Però non mi hai fatto la proposta". Luigi Mario allora ribatte: "Vuoi diventare mia moglie?”.

La Morali lo spiazza e dice: “No!”. Poi scoppia a ridere e aggiunge subito: “Aspetta... stavo scherzando. Dai fammela veramente la proposta”. Favoloso quindi ribadisce: “Vuoi diventare mia moglie? Vuoi sposarmi?”. Elena esclama di sì e gli salta letteralmente addosso, abbracciandolo e baciandolo. Applausi e grida dei presenti: tutti inneggiano ai futuri sposi. L’anello di fidanzamento con brillante le va leggermente stretto, lei ironizza spiegando di essere un po’ ingrassata, forse colpa della vacanza nelle Filippine appena fatta col compagno.