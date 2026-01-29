''A noi non importa'': Patty Pravo felice col fidanzato Simone Folco, più giovane di lei di oltre 40 anni, foto

Carla Giuni
29 Gennaio 2026
439
0
Condivisioni
  • La cantante 77enne si è legata al 36enne da più di 13 anni, lui è anche il suo assistente personale
  • Non solo, l’uomo lavora come designer e cura l’immagine dell’artista che sarà a Sanremo 2026

Salirà sul palco dell’Ariston ancora una volta da protagonista col brano “Opera”. Patty Pravo catalizza sempre l’attenzione e non lo fa solo con la sua musica, nonostante sia attesissima a Sanremo 2026. A far parlare è anche il legame con Simone Folco: la 77enne è felice col fidanzato più giovane di lei di oltre 40 anni. Si è legata al 36enne da più di 13 anni. Sulla differenza d’età taglia corto e dice:A noi non importa.

''A noi non importa'': Patty Pravo felice col fidanzato Simone Folco, più giovane di lei di oltre 40 anni

Patty, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, sui social si fa vedere accanto all’uomo con cui ha ritrovato calore e stabilità sentimentale. Lui, designer e curatore d’immagine, non solo l’appaga e la rende serena. Folco è anche l’assistente personale della nota artista e ci occupa pure della sua immagine davanti ai riflettori.

La cantante 77enne si è legata al 36enne da più di 13 anni, lui è anche il suo assistente personale. Non solo, l’uomo lavora come designer e cura l’immagine dell’artista che sarà a Sanremo 2026

Fabio è entrato nella vita della Pravo quando aveva poco più di vent’anni. Patty lo ha accolto e, accorgendosi del suo talento, ne ha fatto una figura centrale nella sua vita affettiva e professionale. Al Corriere della Sera, parlando di lui, aveva detto: Quando ci siamo conosciuti era un ragazzino... Gli abiti che uso in scena li fa lui. Ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: "Domani ti aspetto alle 16 da me’". E aggiunto: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. E’ abbastanza accudente da tenere a bada il mio temperamento”. E sull’età che li divide, aveva sottolineato: A noi non importa”.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.