''A noi non importa'': Patty Pravo felice col fidanzato Simone Folco, più giovane di lei di oltre 40 anni, foto

La cantante 77enne si è legata al 36enne da più di 13 anni, lui è anche il suo assistente personale

Non solo, l’uomo lavora come designer e cura l’immagine dell’artista che sarà a Sanremo 2026

Salirà sul palco dell’Ariston ancora una volta da protagonista col brano “Opera”. Patty Pravo catalizza sempre l’attenzione e non lo fa solo con la sua musica, nonostante sia attesissima a Sanremo 2026. A far parlare è anche il legame con Simone Folco: la 77enne è felice col fidanzato più giovane di lei di oltre 40 anni. Si è legata al 36enne da più di 13 anni. Sulla differenza d’età taglia corto e dice: “A noi non importa”.

Patty, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, sui social si fa vedere accanto all’uomo con cui ha ritrovato calore e stabilità sentimentale. Lui, designer e curatore d’immagine, non solo l’appaga e la rende serena. Folco è anche l’assistente personale della nota artista e ci occupa pure della sua immagine davanti ai riflettori.

Fabio è entrato nella vita della Pravo quando aveva poco più di vent’anni. Patty lo ha accolto e, accorgendosi del suo talento, ne ha fatto una figura centrale nella sua vita affettiva e professionale. Al Corriere della Sera, parlando di lui, aveva detto: “Quando ci siamo conosciuti era un ragazzino... Gli abiti che uso in scena li fa lui. Ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: "Domani ti aspetto alle 16 da me’". E aggiunto: “Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. E’ abbastanza accudente da tenere a bada il mio temperamento”. E sull’età che li divide, aveva sottolineato: “A noi non importa”.