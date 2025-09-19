La figlia di Maria Monsè si è fidanzata con un calciatore, ma la mamma è preoccupata: ''Non ti riconosco più''

Perla Maria ha 19 anni e sta vivendo il suo primo grande amore

Maria Monsè ha paura che la relazione la distolga dai suoi obiettivi

Perla Maria Paravia, la figlia di Maria Monsè è cresciuta. Dopo l'esperienza al Grande Fratello insieme alla mamma adesso è tempo di primi amori. La 19enne ha superato la maturità classica e si è iscritta all’università di Medicina per la gioia della Monsè. Nel frattempo però ha anche trovato l’amore, una novità che ha preoccupato Maria portandola a scrivere una lettera al settimanale Di Più.

Maria Monsè ha rivelato che la figlia si è fidanzata

La 51enne ha rivelato che il fidanzato di Perla Maria si chiama Panayotis Romagnoli ha 19 anni, studia giurisprudenza e fa anche il calciatore. Il giovane ha la madre greca e il papà siciliano e conosce la famiglia Monsé da quando era piccolo, visto che abitava vicino a casa delle due ex concorrenti del Grande Fratello. Nelle lettera affidata a Di Più, la Monsé si è detta felice, ma preoccupata: “Bambina mia, come prima cosa voglio dirti che sono orgogliosa di te, perché hai mantenuto la promessa: ti sei iscritta alla facoltà di Medicina. Pensavo che il mondo dello spettacolo, che io stessa ti ho fatto conoscere, potesse distrarti. Eppure, assieme all’orgoglio, sento anche una preoccupazione. Perché tu, la mia piccola, ti sei fidanzata. Da sei mesi hai un ragazzo… E da sei mesi, io sono diventata ancora più ansiosa del solito. Da una parte sono contenta, ma non posso fare a meno di notare che da quando vi frequentate quasi non ti riconosco più. Sei spesso distratta, con la testa tra le nuvole. Invece di stare con me, come facevi un tempo, esci con lui, e quando sei a casa ti chiudi in camera per sentirlo al telefono, parli sotto voce, in segreto… mentre prima condividevi tutto con me. La mia non è solo gelosia: è preoccupazione“.

Perla Maria con il fidanzato Panayotis Romagnoli

Maria ha paura che Perla si distragga dai suoi obiettivi: “ Ti vedo molto presa, lui gioca a calcio e tu ti svegli presto la domenica per seguirlo nelle sue trasferte, passi intere giornate con lui e poi la sera uscite ancora. Lui ti viene a prendere in macchina e io controllo il percorso che fate con l’app che hai sul cellulare. Non è sfiducia, ma tanta paura che ti possa accadere qualcosa di brutto. Come se non bastasse vuoi farlo dormire da noi. Tu sai come la penso, sarebbe una tentazione troppo grande per due ragazzi. La tua prima volta quando accadrà dovrà essere con la persona della vita e c’è ancora tempo''.