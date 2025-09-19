''E’ solo uno stupido numero, non conta niente'': Melissa Satta sugli 11 anni di differenza con il fidanzato più giovane Carlo Beretta

L’ex velina ne ha parlato con il podcast ‘One More Time’

Melissa Satta pensa che la differenza d’età col fidanzato Carlo Beretta sia “solo uno stupido numero”.

I due sono insieme dalla primavera del 2024 e hanno ben 11 anni di differenza età. Lei infatti ne ha 39, mentre lui 28.

Ospite del podcast di Luca Casadei “One More Time”, l’ex velina ha ricordato com’è iniziato il loro amore: “Conoscevo già sua mamma, perché avevo fatto cose benefiche e sua mamma è molto impegnata in quel campo. E avevo visto anche lui in qualche occasione, ma ‘ciao ciao’, niente di più”.

I due si sono ritrovati single nello stesso momento: “Poi è successo che io a gennaio (del 2024, ndr) mi sono lasciata, lui pure. Eravamo persone libere. Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Io ero molto scettica all’inizio, un po’ prevenuta”.

“Lui mi ha scritto un messaggio legato all’America, perché siamo entrambi nati in America, lui a New York e io a Boston. Quindi è partito da lì. Mi ero detta: vabbè un altro che ci prova”, ha continuato.

Dopo aver conosciuto Carlo, che usciva da una relazione con Giulia De Lellis - mentre Melissa da quella con il tennista Matteo Berrettini – Melly ha però cambiato completamente idea su di lui: “Poi c’è stata una sorpresa. Del tipo che ti fai l’immagine di una persona e poi è totalmente l’opposto. E’ stata totalmente una sorpresa e ogni giorno io glielo dico: sono davvero fortunata […] Io ogni giorno glielo scrivo: io sono felice con te, mi rendi felice. Oggi la nostra storia mi rende veramente una persona felice”.

Carlo infatti sembra essere un uomo d’altri tempi: “Apprezzo i piccoli gesti, è quel ragazzo che ti apre la porta, che ti versa l’acqua a tavola e se non me la versa e vede che io prendo la bottiglia mi chiede scusa. E’ una cosa fantastica. Sicuramente è data dall’educazione che ha avuto a casa, del grande rispetto che ha anche suo papà verso sua mamma. E’ veramente stupenda questa cosa”.

Per la Satta è molto importante anche il rapporto che si è instaurato tra Carlo e suo figlio Maddox, avuto 11 anni fa con l’ex marito Kevin Prince Boateng.

“Poi l’attenzione che ha verso Maddox, che è la prima cosa che io noto, il rispetto che ha nei suoi confronti, l’attenzione, il metterlo al primo posto”, ha continuato.

Quindi la riflessione sulla differenza d’età, che per Melissa “non conta niente”: “Lui ha 28 anni, quindi è molto più piccolo di me. Ma anche questa cosa all’inizio mi ha fatto partire prevenuta… ma alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. Sottolineo che non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome”.

“Bisogna dare la possibilità alle persone di farsi conoscere e poi ci si può fare un’idea di quella che è la persona. Ma alla fine non siamo nessuno per giudicare. Sarebbe un mondo migliore se tutti riuscissimo a ragionare in questa maniera e a fare qualche critica in meno verso il prossimo”, ha concluso.

Nelle ultime settimane circola il gossip che Melissa sarebbe incinta di Carlo, ma al momento dai diritti interessati non sono arrivate né conferme né smentite.