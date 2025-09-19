Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati! L’annuncio ufficiale

L’attrice italiana e il regista si sono detti addio dopo 2 anni circa d’amore

Hanno voluto ufficializzare la rottura con un comunicato congiunto

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati.

L’attrice e sex symbol italiano e il regista noto in tutto il mondo hanno fatto sapere che la loro storia, che durava da un paio d’anni, è giunta al capolinea.

“Con grande rispetto e profonda cura l’uno per l’altra, Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno dichiarato in un comunicato congiunto, ufficializzando la fine della loro relazione.

Monica Bellucci, 60 anni, e Tim Burton, 67, si sono ufficialmente lasciati dopo circa 2 anni d'amore

Il rapporto sentimentale tra la 60enne e il 67enne era stato confermato nel 2023, quando la Bellucci aveva reso pubblico il legame. Proprio in quell’anno Burton l’aveva diretta in “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del celebre film del 1988.

Nel film Monica interpreta Delores, una creatura malvagia simile a Frankenstein, intenzionata a vendicarsi del suo ex marito, interpretato da Michael Keaton. Una collaborazione che ha segnato il primo progetto artistico insieme.

L’attrice ha due figlie - Deva, 21 anni, e Léonie, 15 - nate dal matrimonio con Vincent Cassel, suo collega in “Irreversible”, con cui è stata sposata per 14 anni fino alla separazione avvenuta nel 2013.

Burton, invece, era stato legato per molto tempo a Helena Bonham Carter. La loro relazione, terminata nel 2014, ha portato alla nascita di due figli.