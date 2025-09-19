Bianca Guaccero e Giovanni Pernice festeggiano il primo anniversario con una cena romantica a Roma: '' Un anno da quel primo bacio''

La coppia si è conosciuta nella precedente edizione di Ballando con le stelle

Un anno meraviglioso quello trascorso da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La conduttrice 44enne e il ballerino 35enne hanno festeggiato a Roma con una cena romantica il primo anniversario insieme. Eccoli al Colosseo tra dediche d'amore e promesse speciali.

''Un anno, da quel primo bacio. Un anno che sembra un battito d'ali, o una vita. Un anno in cui ci siamo regalati vita, sorrisi, crescita, fiducia, e gli abbracci più belli. Quelli in cui ti senti al sicuro. Quelli in cui ti senti a casa. Grazie per essere semplicemente e meravigliosamente tutto quello che sei''. Questa la dedica della conduttrice che ha conosciuto il compagno nell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Una passione scattata sin da subito e che è proseguita anche dopo lo show di Rai Uno. Dopo aver vinto il programma, infatti, i due si sono fatti un tatuaggio con la data della vittoria, il 21 dicembre 2024.

La coppia ha condiviso momenti importanti come le vacanze di Natale a Bitonto, in famiglia. Giovanni poi si è integrato perfettamente nella vita di BIanca, instaurando un rapporto positivo con la figlia di lei, Alice. La coppia ha condiviso viaggi romantici, tra cui una vacanza ai Caraibi e delle soste a Capri, in Sicilia e Portofino, momenti che sono stati definiti una "luna di miele".



