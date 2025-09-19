''Voglio un loft della madonna con sala cinema e palestra, da 300 metri quadri'': Guendalina Canessa sta cambiando casa a Milano

L’ex gieffina, 43 anni, vuole un appartamento molto più grande dell’attuale

Guendalina Canessa vuole trasferirsi in una casa di circa 300 metri quadrati a Milano, dotata anche di sala cinema e palestra.

L’ex gieffina, arrivata terza al Grande Fratello 7 nel 2007, lo ha raccontato ai suoi follower.

Sta quindi cercando di affittare a una persona affidabile la sua attuale abitazione nel centro del capoluogo meneghino - dove i prezzi delle proprietà sono alle stelle e continuano a salire - per poi spostarsi in un altro immobile, sempre a Milano, ma di dimensioni più ampie.

Parlando della sua casa attuale, la 43enne ha detto: “Ho comprato questa casa tipo 18, 19 anni fa, nel pieno centro di Milano, vicino al Duomo, vicino a Montenapoleone, ma non la voglio mettere su Airbnb anche se ci guadagnerei di più, perché me la massacrerebbero”.

“Questa casa è stata comprata con tanto sudore, è una chicca, io la amo da morire, infatti non la voglio vendere”, ha aggiunto.

Guendalina, che 15 anni fa ha avuto la figlia Chloe dall’ex Daniele Interrante, ha ora bisogno di più spazio per la sua famiglia. Da pochi mesi è infatti tornata insieme a Eros, un uomo con cui era già stata molti anni fa. “Però la famiglia si allarga, voglio vivere con Eros, con mia figlia, con i miei animali, i miei cani”, ha affermato.

Le serve dunque un immobile in cui possa sentirsi davvero comoda: “Cerco un loft della madonna, 280-300 metri quadri”.

Non solo: Guendalina desidera che la nuova casa disponga di numerosi servizi, tra cui la sala cinema e la palestra. “Noi ci viviamo tantissimo la casa, amiamo stare in casa. Quindi sala cinema, palestra… io non voglio neanche più andare in palestra! Voglio murarmi in casa mia. Quindi deve avere tutti i comfort, deve essere pazzesca. Perché noi viviamo la casa. La casa è quel nido, quel luogo che, dopo che ti sei sbattuta durante il giorno, arrivi a casa e dici: ‘Ah’”, ha raccontato.

“Quindi stiamo facendo tutto per far sì che questo mio sogno si realizzi. Però nel frattempo dobbiamo trovare un cliente o una cliente o una coppia top (per la casa da affittare, ndr). Perché questa casa è un vero e proprio gioiello”, ha concluso.