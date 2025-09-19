''Papi mi porta a cena'': Andrea Damante ed Elisa Visari festeggiano al ristorante a una settimana dalla nascita del figlio

Il dj e l’influencer in un locale di sushi a Milano per il compleanno di lei

La neo 24enne ha dato alla luce loro figlio Liam lo scorso 12 settembre

Andrea Damante ha portato la compagna a cena fuori a una settimana dal parto.

Il dj, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha avuto il figlio Liam lo scorso 12 settembre da Elisa Visari.

In occasione del 24º compleanno della giovane di Latina, caduto il 18 settembre, ha deciso che era arrivato il momento di concedersi una serata tête-à-tête.

«Papi mi porta a cena», ha scritto lei in una Instagram Story in cui appare in ascensore con Damante, diretta verso un ristorante di Milano.

Andrea Damante, 35 anni, ed Elisa Visari, 24, in ascensore a Milano diretti verso un ristorante per celebrare il compleanno di lei

Poi ha condiviso anche uno scatto di un pasto a base di pesce crudo – che aveva dovuto evitare per i nove mesi della gravidanza – aggiungendo: «Signore e signori, dopo 9 mesi…».

Lo stesso giorno Andrea, 35 anni, le ha fatto gli auguri sempre sui social: «Buon compleanno, creatura meravigliosa! Mi hai salvato la vita».

La coppia è tornata a casa da pochi giorni dopo il lieto evento in un ospedale di Milano, città in cui i due vivono.

Nel dare l’annuncio del fiocco blu lo scorso weekend, Damante aveva scritto sui social: «Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam!».

«Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia», aveva aggiunto.

Anche la sua nota ex, Giulia De Lellis, è attualmente incinta del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno, il rapper Tony Effe.