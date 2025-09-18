La 24enne racconta il primo ritocchino a 16 anni e dice: “Sono cresciuta tanto”.

Ma non nomina mai Alex, l’ex accusato di stalking nei confronti dell’ex tronista, da cui ha avuto una figlia

Non nomina l’ex accusato di stalking nei suoi confronti dalla Procura. Sophie Codegoni torna per la prima volta in tv senza filler alle labbra: parla della chirurgia estetica, ma ignora completamente il ‘caso’ Basciano a La Volta Buona. Ora è tornata al naturale, grazie alla ialuronidase ha rimosso completamente l’acido ialuronico che si era fatta iniettare a partire dai 16 anni.

Caterina Balivo le domanda quando abbia fatto il primo ritocco. L’ex tronista di Uomini e Donne, che da Basciano ha avuto Celine Blue, 2 anni, svela: “Ho fatto il filler labbra la prima volta a 16 anni. Perché? Oggi sono mamma e sono maturata, ai tempi vivevo sopra i social, ero una ragazzina, la nostra generazione è cresciuta con filtri, ideali di bellezza inesistenti, quindi vuoi sempre raggiungere un obiettivo. E’ più una cosa psicologica, che estetica. Lo facevo per nascondere le mie insicurezze”.

La conduttrice le chiede del motivo del sì dei genitori. L’influencer replica: “I miei hanno accettato perché gli ho rotto le scatole insistentemente. Il problema non è stato il primo filler alle labbra. Il problema è che poi scatta il dismorfismo, non riesci più ad avere una visione chiara di te stessa, vuoi sempre di più”.

La 24enne è tornata naturale. Sul social, ora, vuole dare il buon esempio alle ragazze. Si è anche mostrata con l'acne

Codegoni confida quel che ha ‘rifatto’: “Non molto. Ho fatto filler alle labbra e seno. Adesso ho tolto tutto, sono naturale e sono molto felice, sto meglio con me stessa. Da quando sono mamma ho un senso di responsabilità e lavorando coi social, voglio dare il buon esempio”. Si è pure mostrata con l'acne di cui ha sofferto e a momenti continua a soffrire.

“Non mi piacevo con le labbra da ‘papera’, ma non avevo una visione chiara - prosegue l’ex gieffina vip - Quando ho trovato un professionista serio, in sei mesi sono tornata naturale. Sono una persona insicura e timida, ma ora sto bene. Ho capito che puoi fare quel che vuoi, ma se d’animo non sei bella, allora non vale nulla. Il mio ideale era Bella Hadid, che trovo stupenda. Ma alla fine ho capito che io sono Sophie, apprezzo i miei pregi e difetti. Mi sento tanto cresciuta, ogni fallimento ti aiuta a crescere e ho detto: basta. Sono tornata al mio colore di capelli naturale e ho tolto tutto. Spero di poter aiutare le ragazze che mi guardano comunicando a loro la normalità”.