Barbara d'Urso prenderà 50-70mila euro a puntata per 'Ballando'? Milly Carlucci rompe il silenzio e parla anche del futuro lavorativo della collega 

La conduttrice del dancing show smentisce categoricamente l’indiscrezione trapelata

“In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet”, sottolinea la conduttrice 70enne

L’indiscrezione è stata pubblicata da Repubblica: Barbara d'Urso prenderà 50-70mila euro a puntata per scendere in pista a Ballando con le Stelle, che andrà in onda il prossimo 27 settembre su Rai1? Milly Carlucci rompe il silenzio e in una lunga intervista a La Stampa parla anche del futuro lavorativo della collega.

La 70enne prima precisa che, nell’assoldare la 68enne, non è stato fatto alcuno sgarbo a Mediaset. “Sarebbe stato uno sgarbo se avessimo chiamato un volto sotto contratto con Mediaset. Tra l’altro in passato è successo che volti Rai andassero ospiti, con il beneplacito dell’azienda, in show direttamente concorrenti. Un personaggio che non ha contratti deve potersi considerare libero: se desidera continuare a lavorare, è legittimo che lo faccia. Non può esserci qualcuno che dica: ‘Non devo lavorare’”, puntualizza Milly.

Parla pure delle tensioni tra lei e Carmelita nel 2011. La presentatrice fu artefice di un esposto contro Barbara per il plagio di “Baila“: “E’ stata un’azione legale tra due aziende che sui programmi fanno business e difendono il proprio investimento. I rapporti tra i singoli artisti sono un’altra cosa. Personalmente stimo molto D’Urso perché è una grande professionista con un’incrollabile forza di volontà. Ha costruito la sua carriera sul lavoro, non sulla fortuna. Siamo due donne che si prendono per mano: ognuna aiuta l’altra, perché anche a noi fa gioco averla”.

Infine sul cachet che sarà dato a Barbara, fa chiarezza: “Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più”.