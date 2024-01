Le figlie gemelle di Matilde Brandi, Aurora e Sofia, compiono 18 anni: la ballerina euforica, grande festa in casa

Il 29 gennaio si celebra un compleanno importante: le due diventano maggiorenni

Aurora sceglie un mini dress, la sorella invece è super casual: entrambe brindano felici

Matilde Brandi non riesce a credere che il tempo sia volato via così in fretta. Le sue figlie gemelle, Aurora e Sofia, compiono 18 anni. La showgirl, ballerina e conduttrice 54enne, è euforica. Per le sue ragazze organizza una grande festa in casa.

“Siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni”, scrive l’ex ‘vippona’ sul social. Condivide alcune foto del party. Aurora, per l’occasione, ha scelto un un mini dress nero con le paillettes, sotto stivali al ginocchio in tono. La sorella Sofia ha optato per un look casual: jeans e canottiera black, sotto sneakers.

Matlde adora le sue due figlie, avute dall’ex compagno Marco Costantini, famoso commercialista romano, nel 2006. Per la loro torta, rigorosamente black and white, con tanto di corona, si è rivolta a Lia Marciello de Il Bazar dello Zucchero. Daniela Tulotta di Roma Feste ha curato l'allestimento, perfetto, per celebrare le festeggiate.

Aurora e Sofia lo scorso anno hanno studiato per un semestre negli Usa, la madre aveva svelato sia la loro partenza che il loro ritorno, proprio a gennaio, in occasione dei 17 anni. La prima ha avuto anche un’esperienza in tv, come allieva de Il Collegio 8. Sulla sua partecipazione al reality ed essere entrata come ‘figlia di’, Aurora aveva detto: “Ho fatto l'audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata”.

Le due gemelle si prendono gli auguri di tutti i presenti e stappano lo champagne per brindare ai 18 anni accanto a Matilde. E’ una giornata da ricordare.