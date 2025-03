''Ho fatto seguire mio figlio da due guardie del corpo per vedere se si drogava'': la confessione shock di Paola Perego

La conduttrice 58enne sposata con Lucio Presta lo svela per la prima volta a Mamma Dilettante

Parla di Riccardo: “Spero non veda questo podcast, non gliel’ho mai detto”

Paola Perego si racconta da genitore a Mamma Dilettante. La conduttrice nel corso del podcast fa una confessione shock a Diletta Leotta: “Ho fatto seguire mio figlio da due guardie del corpo per vedere se si drogava”. Mamma di due ragazzi, avuti dall’ex marito Andrea Carnevale, la 58enne sposata con Lucio Presta parla di Riccardo, 29 anni. La sua primogenita è Giulia, 33.

“Spero che mio figlio non ascolti questo podcast perché ti giuro che non l’ho mai detto a nessuno, neanche a lui”, esordisce Paola. E aggiunge: “L’ho fatto seguire da due guardie del corpo per vedere se si drogava e si faceva le canne”.

La Perego racconta: “Lui iniziava a uscire il sabato sera. All’epoca lavoravo a Mediaset e c'era un addetto alla sicurezza... Due ragazzi, sono andati con lui al famoso ponte Milvio di Roma, che a me faceva una paura folle, e poi l’hanno seguito in discoteca. Ha bevuto una birra e fumato una sigaretta. Se lo sente sono rovinata. Anche se ormai questa cosa è caduta in prescrizione. Io ho sempre fatto quella easy, controllando tutto però”.

“Con i miei figli, sbagliando, ho sempre interpretato la donna ‘Wonder Woman’ per cui non ci sono problemi, siamo sempre allegri, stiamo sempre bene. L'ho fatto finché uno neuropsichiatra geniale, un uomo illuminato, che lavorava in Brasile nelle favelas, mi disse: ‘Si ricordi che se lei si mostra sempre così i suoi figli non si potranno mai permettere di mostrare la tristezza perché non la conoscono e quindi non va fatto. Loro la devono conoscere con le sue fragilità perché solo così a loro volta potranno mostrare anche le loro fragilità’”, continua la presentatrice.

Paola così è cambiata: le sue fragilità erano gli attacchi di panico di cui era vittima. Ha messo tutto per iscritto nel suo libro, Dietro le quinte delle mie paure: “Attraverso il libro hanno capito una serie di mie fragilità e ne abbiamo parlato”. E’ stato liberatorio.