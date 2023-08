''Lavori da modello solo per soldi'': il bellissimo figlio di Jimmy Ghione, ora in college negli USA, rivela cosa vuole fare da grande

Gabriele, 18 anni compiuti a maggio, si racconta in una lunga intervista

Gabriele, 18 anni compiuti a maggio scorso, si racconta in una lunga intervista a Fanpage. Il bellissimo figlio primogenito di Jimmy Ghione e Tania Paganoni, genitori anche di Federico, 12 anni, ora in college in Usa, rivela cosa vuole fare da grande. Nonostante abbia tutte le carte in regola per posare per brand moda o recitare in tv o al cinema, il ragazzo svela: “Lavori da modello solo per soldi”. Vuole sfondare nel mondo della finanza.

Partito per Los Angeles per frequentare una prestigiosa università americana, a cui è stato ammesso grazie a una borsa di studio subito dopo il diploma, a chi gli dà del raccomandato replica: “Polemiche come queste mi scivolano addosso, alla fine penso ci siano rimasti male più che altro i miei genitori, che tendono molto a difendermi, com’è normale che sia. Io so come sono i social, so che spesso le gente giudica a sproposito, ma capisco mio padre. Poi in Italia, si sa, le raccomandazioni ci sono, esistono. Negli Stati Uniti invece non sono ben viste, anzi è davvero molto difficile averne”.

Lontano da Roma, sente la mancanza del fratello. Per il resto ha le idee chiare riguardo al futuro. Niente showbiz per lui: “I miei genitori mi hanno sempre lasciato carta bianca sul mio percorso. Il mondo di mio padre lo conosco e l’ho frequentato, ma non credo di essere fatto per questo. Sento di essere molto più riservato, ecco perché sui social non mi espongo. Li uso parecchio per tenermi in contatto con i miei amici, ma posto contenuti per le mie conoscenze, non voglio essere un influencer”.

In Italia era seguito da un’agenzia di management. Gabriele spiega: “Sì, perché fino a quando ero in Italia ho cercato di fare qualche lavoretto come modello, per guadagnare qualche soldo da solo e non dover chiedere sempre ai miei genitori. Anche qui a Los Angeles mi sono interessato a cercare un’agenzia, ma voglio mantenere un profilo basso, non mi interessa la visibilità. Non voglio essere considerato un personaggio pubblico”.

Il fratellino ha già recitato per una serie tv, “Domina 2”, una produzione Sky. Gabriele invece è volato via per studiare Business Administration: “Vorrei concentrarmi sulla finanza”. E aggiunge: “Sto seguendo un programma che prevede un anno qui in America, uno anno ad Hong Kong e uno a Milano. Mi aspetto di conoscere un sacco di gente nuova, far rete nel mondo del lavoro è molto importante. Poi continuerò a fare sport, presto inizierò gli allenamenti con la squadra di calcio. Mi sveglio alle 6 per andare in palestra, non sono un ragazzo che ama far tardi la sera”.