La romana al ristorante accanto al 46enne, circondata dagli amici più intimi

I due sono innamorati più che mai: ieri, 31 agosto, la dolce dedica dell’ex capitano giallorosso

Noemi Bocchi posa davanti alla sua grande torta. E’ un giorno speciale: festeggia il compleanno insieme al suo Francesco Totti. Le immagini della cena a Roma, tra dolci e tante risate, la condivide sul social un’amica della romana, immediatamente repostate anche da lei. Gli anni che compie dovrebbero essere 35, anche se c’è chi dice che potrebbero essere addirittura 39. Ma la sua data di nascita certa finora non è mai stata ‘ufficializzata’.

Noemi Bocchi festeggia il compleanno insieme al suo Francesco Totti: le immagini della cena tra dolci e tante risate

L’ex capitano della Roma ieri, 31 agosto, in mattinata non aveva dimenticato di celebrare la compagna con una dolce dedica nelle sue storie su Instagram. Francesco aveva pubblicato una foto in cui è ritratto in piscina insieme a Noemi. Nello scatto i due si guardano negli occhi intensamente l’uno di fronte all’altra, la Bocchi ha il braccio appoggiato alla spalla dello sportivo. Totti aveva aggiunto un semplice: “Happy birthday”. In sottofondo la canzone di Francesco Renga, “La tua bellezza”. La strofa scelta recita: “La tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

I due sono innamorati più che mai: ieri, 31 agosto, la dolce dedica dell’ex capitano giallorosso

Il 46enne al ristorante si diverte con la compagna

In serata poi è arrivata la festa. Noemi e Francesco hanno accolto gli amici più intimi in un famoso locale della Capitale. Brindisi e risate per tutti.

Poi arriva la splendida torta

La Bocchi e il 46enne sono in massima sintonia. Totti non pensa affatto alla prossima udienza che lo vedrà in tribunale ‘contro’ l’ex moglie Ilary Blasi, prevista per il prossimo 20 settembre. Ha la mente focalizzata solo sulla donna che gli ha donato una nuova vita e un nuovo batticuore. E quando arriva il dolce a due piani è entusiasta e scherza con lei, che spegne le candeline felice.