Dopo aver dato il benvenuto a Wren a giugno, racconta il rapporto nato con Alexandra

La modella 37enne sposata con John Legend lo rivela a People

Chrissy Teigen celebra con parole colpe d’amore la madre surrogata che ha portato in grembo il suo quarto figlio. Dopo la nascita di Wren Alexander lo scorso 19 giugno, a People rivela il rapporto nato con Alexandra. “Volevo una donna che si sarebbe stata per sempre”, confessa.

''Volevo una donna che ci sarebbe stata per sempre'': Chrissy Teigen celebra la madre surrogata che ha portato in grembo il suo quarto figlio

La modella statunitense 37enne sposata con John Legend racconta come Alexandra sia diventata a tutti gli effetti un membro della sua famiglia. “All'inizio di questo viaggio le ho detto che volevo qualcuno che fosse lì per le feste di compleanno e per tutta la vita”, confida Chrissy.

La Teigen aggiunge: “Desideravo che si sentisse come se potesse togliersi le scarpe e mettere i piedi sul nostro divano. Noi guardavamo insieme la tv e mia figlia giocava con sua figlia nella sua stanza. Poteva venire da noi in qualsiasi momento, e sento che abbiamo ancora quel rapporto. E’ stato davvero meraviglioso”.

La 37enne e John Legend, prima della nascita di Wren, il 19 giugno, da surrogata, sono diventati genitori di Esti Maxine, nata il 13 gennaio 2023

Wren è venuto al mondo appena cinque mesi dopo la nascita di Esti Maxine, nata il 13 gennaio 2023. Durante la dolce attesa la Teigen e il marito hanno saputo che la surrogata scelta era rimasta incinta del loro figlio. “Sapevo che era un match perfetto per noi nel momento in cui le abbiamo parlato. Tutti i nostri desideri e sogni si sono allineati. Volevo essere sua amica, volevo che i nostri bambini giocassero insieme, volevo cenare insieme, volevo appoggiare la testa sulla sua pancia ed essere in grado di sentire il singhiozzo e i sussulti”, aveva fatto sapere in un lungo post accompagnato da una foto in cui baciava il pancione di Alexandra ormai prossima al parto. Ora ribadisce tutto in un’intervista.