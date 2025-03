''Mio figlio ha votato per farmi uscire dal Grande Fratello'': la rivelazione di Amanda Lecciso, sorella di Loredana

La 36enne, sorella minore delle gemelle 52enni Loredana e Raffaella e di Luca, lo confessa

Non è arrivata fino alla finalissima, è stata eliminata dal reality dopo 5 mesi e mezzo nella Casa. Amanda Lecciso riprende la sua routine. A Chi fa, però, una rivelazione. La sorella minore delle gemelle 52enni Loredana e Raffaella e di Luca svela: “Mio figlio ha votato per farmi uscire dal Grande Fratello”.

La Lecciso è madre di Giorgio e Gaetano, detto Nini, 16 e 10 anni, avuti da due compagni diversi con cui è finita, ma rimane comunque in grande sintonia. E’ single da due anni e mezzo. Quando le si domanda se sia vero che uno dei figli, il più grande, abbia votato per farla uscire dal GF, Amanda spiega: “Sì. E allora gli ho detto: ‘Scusa, ma mi dovevi fare chiamare e sarei uscita subito’. E lui: ‘Ma in fondo mi dispiaceva, poi, però ho votato perché uscissi e non l'ho detto a Nini perché sennò si sarebbe incavolato’. E allora gli ho detto che aveva fatto benissimo”.

Sui figli l’ex gieffina aggiunge: “Giorgio e Nini sono diversi. Nini è molto legato a me, viviamo in maniera simbiotica, ma, paradossalmente, per lui la mia assenza è stata più leggera. Giorgio, che ha 16 anni e non è più tanto espansivo, l'ha patita di più nella fase finale. Anche se ha seguito tutto e mi ha detto: ‘Mi sei piaciuta tanto’, che sentirlo dire da lui…”.

Sulla sua famiglia dice bravi ai due papà e precisa: “Ma noi siamo comunque una famiglia, diciamo una specie di clan, ci sono i miei genitori, le mie nipoti grandi, le mie sorelle. Tutti si sono occupati di Giorgio e di Gaetano”.