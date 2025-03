''Si sapeva che Totti aveva un debole'': Manuela Arcuri spiega in diretta tv perché non ha costruito una famiglia con l'ex calciatore

La 48enne ritorna all’incontro con l’ex Capitano della Roma da giovanissima

L’attrice a La Volta Buona dice la verità anche sul flirt con Gabriel Garko

Manuela Arcuri a La Volta Buona ripercorre la sua carriera artistica e non solo. Parla pure dei trascorsi sentimentali. Dal 2010 è legata al Giovanni Di Gianfrancesco, sposato nel 2022 e padre del loro unico figlio Mattia. Prima, però, ci sono stati legami eccellenti. La 48enne spiega in diretta tv perché non ha costruito una famiglia con uno degli ex calciatori più famosi al mondo. “Si sapeva che Totti aveva un debole”, ammette.

Caterina Balivo desidera sapere del rapporto da Manuela e Francesco. “Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti. Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così. Aveva una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole”, replica l’attrice.

Si torna anche su Gabriel Garko, che poi ha fatto coming out dichiarando di essere omosessuale. Nel 2009 lei e l’attore hanno avuto un flirt. La Balivo le domanda se fosse tutto ‘finto’. “No, la nostra non era affatto una storia studiata a tavolino. Assolutamente. E’ stato un amore nato sul set tra un bacio e l’altro. E’ stata una storia abbastanza breve, quello sì, ma vera. Ti do la mia parola che non è stata studiata a tavolino, né organizzata, né finta. Era vera, verissima”, risponde la Arcuri.

“La relazione risale all’inizio della nostra carriera - aggiunge l’artista nata a Latina - poi dopo anni hanno iniziato a girare delle voci, anche se con me lui non si è mai confidato, quindi non sapevo realmente quale fosse la sua vita privata. Quando ha fatto coming out, abbiamo capito tutti quanti che la sua vita era quella, ha fatto bene”.