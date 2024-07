Filippo Bisciglia rivela cosa gli dicono alcune delle concorrenti di Temptation Island quando entra nella villa della ragazze

Grande successo anche quest'anno per la trasmissione condotta dalle'ex gieffino

Filippo ha confessato i momenti di imbarazzo, ma anche quelli difficili del programma

E' al timone della trasmissione più attesa dell'estate. Filippo Bisciglia, ogni anno, tra Giugno e Luglio vive il suo momento d'oro grazie al successo di Temptation Island. Sono in molti, infatti, a pensare che il merito degli ascolti del programma di Maria De Filippi sia dovuto anche al 'fattore Filippo', ma l'ex gieffino è modesto e in un'intervista a Il Fatto Quotidiano svela le sensazioni provate durante le registrazioni.

Grande successo anche quest'anno per Filippo Bisciglia a Temptation Island

''Mi rende strafelice, però più che io è il programma: il pubblico aspetta Temptation Island come un tempo si attendeva il Festivalbar'' spiega Filippo. Il conduttore durante il falò vive le emozioni insieme ai ragazzi: ''Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare''. Gli stessi concorrenti si affidano a lui anche dopo il programma: ''Apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione''. Grande stima insomma, ma non solo. Filippo piace tanto alle donne e confessa: ''Quando entro nella villa delle ragazze alcune dicono: “Ce potevi sta’ te come tentatore single...”. Nel suo cuore però dal 2008 c'è solo Pamela Camassa: ''Sempre stato fidanzato, bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo''.

Il conduttore ha rivelato di essere molto apprezzato dalle concorrenti

Sul suo futuro in tv non ha certezze, ma Filippo ama ricordare le parole di Maurizio Costanzo: ''Filippo merita più spazio in tv: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi”.