Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in vacanza insieme da famiglia allargata: entrambi coccolano il nipotino americano del conduttore

La 50enne e il 63enne sono rimasti legati nonostante la separazione dello scorso anno

Fanno ancora le vacanze insieme: in questi giorni sono a Formentera

Con loro c’è il primogenito Davide, ma anche il primo maschio di Paolo avuto da un precedente matrimonio e che ha reso il volto tv nonno

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a rimanere uniti dopo la separazione.

La coppia in questi giorni è nuovamente insieme in vacanza. Il conduttore 63enne e la produttrice 50enne sono a Formentera, un’isola che hanno nel cuore e che significa tanto per la loro famiglia.

In alcune foto social appaiono entrambi mentre giocano con il piccolo Sebastian, nato nel 2022. Si tratta del nipotino (il secondo) di Paolo, frutto dell’amore tra Stefano Bonolis, primo figlio maschio del volto tv nato da un precedente matrimonio, e della moglie Candice.

Paolo Bonolis, 63 anni, insieme al primogenito Stefano e al piccolo Sebastian, nato nel 2022

Nei teneri scatti Paolo appare seduto a tavola mentre allunga la mano verso quella del piccolo, mentre Sonia, in una differente immagine, gioca con lui in piscina e gli mette la crema solare per proteggerlo dai raggi UV.

D’altronde entrambi hanno più volte detto che nonostante la fine del matrimonio, durato dal 2002 allo scorso anno, restano legati soprattutto dall’affetto per i figli, ovvero Silvia, Davide e Adele, nati rispettivamente nel 2003, 2004 e 2009.

Sonia Bruganelli, 50 anni, gioca con Sebastian, il nipotino dell'ex marito Paolo Bonolis

Recentemente quando a Sonia è stato chiesto dal settimanale ‘Confidenze’ come reagirebbe se Paolo dovesse legarsi a un’altra donna, ha risposto: “Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”.

Lui invece al Corriere della Sera ha spiegato di non cercare nuove relazioni: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Paolo Bonolis con i due figli maschi: Stefano, avuto dalla prima moglie, e Davide, frutto dell'amore con la Bruganelli

La Bruganelli, invece, avrebbe già ritrovato la passione con l’insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ Angelo Madonia. I due sono stati paparazzati più volte insieme, anche se non hanno confermato il rapporto.