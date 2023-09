La Berlinguer a E’ sempre Cartabianca preoccupata: “Ma sta bene?”

L’imprenditore 73enne è un ‘figurino’: si tiene a stecchetto e si allena

La sua nuova immagine colpisce. Flavio Briatore è un ‘figurino’. A E’ sempre Cartabianca arriva con indosso un completo blu giacca e pantaloni, sotto una camicia chiara senza cravatta: impossibile non notare la sua trasformazione. E’ dimagritissimo. Bianca Berlinguer, al debutto su Rete 4, gli chiede preoccupata: “Ma sta bene?”. Il 73enne spiega di essere in perfetta forma. Torna in tv con 18 chili in meno e rivela quale dieta ha seguito per perderli. “La faccio da un anno”, spiega.

Flavio Briatore torna in tv con 18 chili in meno e rivela quale dieta ha seguito per perderli: ''La faccio da un anno''

La giornalista è curiosa. Non può fare a meno di domandare a Briatore cosa abbia fatto per essere così in forma. “Quanti chili a perso finora?”, chiede ancora. “In totale 18”, replica Flavio.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, padre di Nathan Falco, 13 anni non si sottrate alle domande. Dopo un’estate passata ad allenarsi, anche sul suo meraviglioso e lussuoso yacht, sul regime alimentare adottato confida: “Faccio il digiuno alternato. Non mangio per 16 ore, poi mi concedo tonno e pomodoro, ad esempio. E’ un anno che seguo questa dieta”. E aggiunge: “Se sto bene? Sono qua…”.

Bianca gli fa i complimenti e Briatore se li prende contento. Poi si parla di politica e imprenditoria, in un contraddittorio in studio al Palatino, a Roma, che appassiona. Ma sui social è il ‘nuovo’ Flavio a colpire il popolo del web. E i suoi tanti chilogrammi in meno.