Francesca Tocca torna a Verissimo per rivelare la sua verità sull’addio, il secondo, col marito. La ballerina 36enne è in lacrime in tv, smaschera l’ex Raimondo Todaro. “Ha tradito la mia fiducia più volte, ora parlo io”, svela. Con 38enne da cui ha avuto Jasmine, 12 anni, il rapporto è ai minimi termini: “Ci parliamo solo per nostra figlia”.

''Ha tradito la mia fiducia, ora parlo io'': Francesca Tocca in lacrime in tv smaschera l’ex Raimondo Todaro

Todaro proprio a Verissimo ha spiegato i motivi della rottura con Francesca. La danzatrice non ha apprezzato le parole dell’ex volto di Ballando con le Stelle. “Venire qui a dire che io non ero felice non mi è piaciuto - esordisce - Io avevo dei motivi: se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso più avere fiducia, è normale che io non sia felice. Ma non avrei mai pensato di lasciarlo: usare la scusa che non mi vedevi felice per mancarmi di nuovo di rispetto è stato troppo. Non sarei mai voluta arrivare a questo punto, in passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Potevo fare capire qualcosa e non l'ho fatto. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta. Lo faccio perché è giusto che mi rispettino”.

“Basta stare zitta perché sono buona. Noi ci siamo lasciati, ma l'amore non era finito da parte mia. Però ho scoperto delle cose. Lui dice che tornava a casa e non ero felice, ma la colpa era anche sua! C'erano degli errori che ho scoperto e che lui mi negava, io sono venuta a sapere che era vero e sono stata male, mi ha deluso molto”, prosegue.

La Tocca quando le si domanda se lui l’abbia tradita, replica: "Ha tradito la mia fiducia più di una volta. Ci sono state mancanze ed errori che ho scoperto, che lui mi ha negato e che poi ho saputo essere veri. La prima volta che ci siamo lasciati, lui stava cercando casa a mia insaputa. L'ho saputo da altre persone, non da lui".

“Ha presentato ai genitori una ragazza, ci parliamo solo per nostra figlia, il sentimento sta andando via”, confessa la 36enne

“Quando è venuto qui ha detto di essere single, ma in realtà è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese. L'ha presentata ai suoi verso aprile e ci è stato insieme per un po' di mesi. Ora non so come stiano le cose perché ci siamo allontanati volutamente”, spiega ancora lei.

Francesca e Raimondo non hanno ancora avviato le pratiche di separazione. Ma i rapporti sono tesi. “Ci parliamo solo per nostra figlia - confessa -. La rabbia non c'è più, il sentimento però sta andando via. Ci eravamo lasciati, stavamo a Roma e lui aveva la ragazza a Catania. Io gliel'ho chiesto, ma lui ha sempre negato di essere fidanzato, mi ha solo ammesso una volta che aveva conosciuto una ragazza. Quando ho saputo tutto mi ha fatto tantissimo male, un'altra delusione. Il ragazzo che io ho frequentato qualche anno fa non l'ho mai portato a casa, lui invece sì!”. Si riferisce a Valentin Alexandru.

La Tocca smentisce il possibile flirt con Baby Gang: "Leggendo i gossip sembrava fossi io ad aver avuto altre relazioni parallele. Io con Baby Gang? No, mai! Tra noi solo un rapporto professionale, lui è sempre stato rispettoso, professionale e anche timido. E poi non sarebbe il mio tipo. Non voglio proprio nessuno, sto trovando la mia serenità da sola. Come reagirà Raimondo ora? Buona sì, ma idiota no, basta!”.