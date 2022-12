La 38enne sabato 3 dicembre ha detto di sì all’arredatore Alessandro Rossi

Cerimonia nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma. Signorini dà buca…

Francesca Cipriani ha detto finalmente di sì, sabato 3 dicembre si è sposata a Roma con Alessandro Rossi. La proposta di nozze dell’arredatore era arrivata al GF Vip, ora le nozze, celebrate in pompa magna nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, alla presenza di amici, parenti e tanti vip. Le prime foto del matrimonio sono state condivise sul social da alcuni invitati che hanno gioito per l’unione della coppia.

L'esuberante showgirl Francesca Cipriani si è sposata! Le prime foto del matrimonio

Francesca e Alessandro hanno fatto le cose in grande, per il ricevimento hanno scelto una location da favola, il Castello di Tor Crescenza. La sposa ha indossato un abito bianco a maniche lunghe impreziosite da dettagli in pizzo e lustrini, con un profondo scollo a V e uno spacco. Completo scuro classico per il marito. Emozionatissimi, i due hanno pronunciato i voti all’altare davanti a moltissimi famosi.

Tra gli ospiti dei fiori d’arancio presenti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Miriana Trevisan, Aldo Montano, Raffaella Fico, Guenda Goria, Sophie Codegoni con Alessandro Basciano, Samy Youssef, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Giucas Casella e le sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié, Nicola Pisu. E la lista non finisce qui: anche Alex Belli e Delia Duran, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Alessandro Regis non sono voluti mancare. Ospite d’eccezione delle nozze pure l’enigmatica Myss Keta.

A sorpresa assente Alfonso Signorini, annunciato nella partecipazione di nozze tra i testimoni del matrimonio. Il conduttore non si è presentato: è stato Giucas Casella a prendere all’ultimo istante il suo posto.

Ricevimento al Castello di Tor Crescenza

Anche Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare in chiesa, ha deciso di declinare l’invito, come pure Manuel Bortuzzo, che potrebbe aver dato forfait per la presenza di Lulù Selassié, sua ex.

Gli sposi con alcuni invitati vip, tra i quali Gianmaria Antinolfi, Sami Youssef, Nicola Pisu, Aldo Montano

Menù interamente ‘made in Italy’, una torta magnifica a più piani, brindisi e balli fino a tarda notte: grande felicità per Francesca, apparsa più raggiante che mai accanto all’uomo che ama al ricevimento.

Gli ex gieffini vip fanno festa alle nozze.

Gli sposi, da quanto si vocifera, non avrebbero chiesto regali agli ospiti, ma un bonifico sul loro conto in banca.