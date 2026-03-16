Il cantante 57enne e l’attrice 48enne sono stati una coppia molto unita dal 2003 al 2015

I due sono genitori di Jolanda, 22 anni, e Leonardo, 20 il prossimo 5 maggio

Ora sono uniti, nonostante non siano più una coppia. Francesco Renga in tv confessa perché è finita con Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli. “Ci siamo fatti male”, svela. Il cantante 57enne e l’attrice 48enne sono stati una coppia molto unita dal 2003 al 2015 I due sono genitori di Jolanda, 22 anni, e Leonardo, 20 il prossimo 5 maggio.

''Ci siamo fatti male'': Francesco Renga confessa perché è finita con Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli

Renga è da tempo legato a Diana da circa 10 anni. Riavvolgendo il nastro della sua esistenza torna alla relazione con Ambra. “Ci siamo fatti male, adesso è un rapporto più risolto di prima. Ognuno ha fatto i conti con il peggio di sé da solo, a lei riesco realmente a portare il meglio di me adesso. L'ho conosciuta nel 2001 a Sanremo, se lei non fosse stata così nota avrei volentieri tenuto nascosta la relazione come sta avvenendo con la mia attuale compagna. La mediaticità della nostra relazione forse è anche uno dei motivi per cui non siamo riusciti ad andare avanti. Questa cosa con Ambra l'ho sofferta molto, avevamo i fotografi dal fornaio sotto casa mia”, rivela.

Francesco aggiunge: “Ad esempio, quando ero single, abitavo a Brescia in un monolocale in via Cremona: era venuta Ambra a trovarmi e fui avvisato da un fotografo che avevamo i fotografi appostati. Il mondo dei paparazzi era lontano da me, invece lei era abituata a tutto questo da quando aveva 13 anni: è bravissima a gestirlo, io ero privo di strumenti, ancora adesso le chiedo aiuto sulla comunicazione perché lei è gigantesca”.

Il cantante 57enne e l’attrice 48enne sono stati una coppia molto unita dal 2003 al 2015. I due sono genitori di Jolanda, 22 anni, e Leonardo, 20 il prossimo 5 maggio

Adesso con Diana vive l’amore come voleva: “Né io né lei sentiamo la necessità di apparire, Diana è a sua volta bresciana ma bergamasca di origine e schiva come me. Lei è una bellissima donna, buona, molto accogliente, non si arrabbia mai, la trovo simile a mia figlia e non a caso hanno lo stesso segno zodiacale".