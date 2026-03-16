''Io faccio la sua assistente'': Licia Colò e la figlia Liala due gocce d’acqua, il video delle due in stazione è virale, guarda

La conduttrice 63enne aiuta la sua ragazza 20enne impegnata sul set con uno shooting

La breve clip condivisa su i profili social cattura un mare di ‘like’: “Belle, intelligenti, semplici e sensibili”

Licia Colò condivide una breve clip che diventa immediatamente virale. La 63enne e la figlia Liala, sedute l’una accanto all’altra, fanno impazzire il popolo del web: sono due gocce d’acqua. Il video delle due in stazione è virale. La conduttrice 63enne commenta sorridente: “Quando accompagno Liala sul set, io le faccio da assistente”. La 20enne, che si ritocca il make up, commenta ironica: “Mamma, potresti passarmi la cipria…?”.

''Io faccio la sua assistente'': Licia Colò e la figlia Liala due gocce d’acqua, il video delle due in stazione è virale

Il filmato cattura un mare di ‘like’. “Belle, intelligenti, semplici e sensibili: adorooo”, scrive qualcuno. E ancora: “Che figlia meravigliosa! Assomiglia a tutti e due! Un capolavoro”; “Un mix tra mamma e papà, bellissima”; “Che bella, uguale alla mamma”; “Al di là della bellezza, che è palese, si percepisce che è una ragazza semplice e in gamba. Complimenti ai genitori”.

Licia è legatissima a Liala. La ha avuta quando aveva 42 anni dall’ex marito Alessandro Antonino, suo attuale regista con cui ha conservato un ottimo rapporto di stima e affetto. I due si sono sposati nel 2004: la rottura è arrivata a marzo 2023.

La conduttrice 63enne aiuta la sua ragazza 20enne impegnata sul set con uno shooting

Anche Liala vede la madre come un punto di riferimento assoluto importantissimo. A lei ha dedicato parole dolci in occasione del compleanno della donna. “Io e Mamma siamo una cosa sola, Mamma è una persona magica, mi capisce con uno sguardo o semplicemente con una parola che dico con un tono diverso. Se una delle due sta male, sta male anche l’altra. Se una delle due è in difficoltà l’altra è già pronta a rinunciare a tutto per aiutare l’altra”, aveva scritto a luglio scorso.

Poi, rivolgendosi a Licia, aveva sottolineato: “Non posso immaginare una vita senza di te. Senza di te sarei persa”. Ed è per questo che la vuole vicina anche sul set dello shooting.