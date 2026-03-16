Il cantante 33enne si racconta senza filtri al magazine Butt e confida la voglia di andarsene via

“Voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, senza essere perseguitato”

Non gli piace più stare nel Bel Paese. Mahmood annuncia che lascerà l’Italia. “Qui mi sento come una tigre bianca in uno zoo”, sottolinea e svela dove si trasferirà. Il 33enne andrà in Spagna, lo confida al magazine Butt.

''Qui mi sento come una tigre bianca in uno zoo'': Mahmood annuncia che lascerà l’Italia, ecco dove si trasferirà

"Mi trasferisco in Spagna - spiega il cantautore - voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". "A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende”, aggiunge. Poi chiarisce come si sente in Italia: "Mi sento come una tigre bianca in uno zoo”.

Questo è il motivo per cui l'artista ha stoppato i concerti, non ha alcun brano in uscita. "Ho smesso di andare in tour e di pubblicare canzoni. Ho davvero bisogno di tempo per trovare un'ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico", precisa Mahmood.

Il cantante 33enne si racconta senza filtri al magazine Butt e confida la voglia di andarsene via

In Italia prova disagio. Svela: “Una volta ho fatto sesso con una persona, e dopo mi ha detto: 'I miei figli sono tuoi grandi fan'. E io allora ho pensato: 'Cosa?', non sapevo cosa stava succedendo, ma nel complesso mi stavo divertendo". Poi sul suo orientamento sessuale confida: "Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale, sono stato fortunato, ho una mamma davvero brava. Lei è stata la mia più grande fortuna nella vita”.

Sulle sue relazioni Mahmood racconta: “Potrei sembrare pazzo, ma mi piace quando non c’è connessione la prima volta che incontri qualcuno. Mi piace quando qualcuno mi tratta male all’inizio. E’ successo con la mia ultima relazione: odi quella persona la prima volta che la vedi. E poi parli, trovi altre sfumature di connessione, e diventa più interessante”.