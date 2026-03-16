Lo scatto in coppia della produttrice 52enne e il compagno 41enne scatena la polemica

Il 21enne, che Sonia ha avuto da Paolo Bonolis, replica a chi critica facendo riferimento al padre 64enne

Davide Bonolis non ci sta e decide di dire la sua. Il 21enne scende in campo per difendere la donna a cui è più legato. Sbotta dopo i commenti feroci scatenati da una foto che ritrae mamma Sonia Bruganelli accanto ad Angelo Madonia. Lo scatto in coppia della produttrice 52enne e il compagno 41enne genera la polemica e lui risponde.

Davide Bonolis sbotta dopo i commenti feroci per la foto di mamma Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

L’immagine condivisa da Davide stesso nelle Storie ritrae Sonia e Angelo sorridenti e felici. Peccato che in Direct il ragazzo, poco dopo averla pubblicata, sia stato sommerso da commenti poco piacevoli che fanno riferimento al famoso padre 64enne, ora single dopo la separazione dei suoi. “Povero Paolo”, ha scritto un utente. “Pensa a come sarà contento papà”, le ha sottolineato un altro.

Davide non può non esprimere il suo pensiero. “La gente parla, giudica, semplifica. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici. La vera difficoltà non è restare insieme a tutti i costi, ma restare una famiglia anche quando le strade cambiano. E quando due persone riescono a farlo, con rispetto e amore per il proprio figlio, quella non è una sconfitta. Quella è la forma più alta di maturità. E, per chi sa guardare davvero, è semplicemente perfezione”, sottolinea in un post.

Lo scatto in coppia della produttrice 52enne e il compagno 41enne scatena la polemica. Il 21enne, che Sonia ha avuto da Paolo Bonolis, replica a chi critica facendo riferimento al padre 64enne

Sonia plaude il suo piccolo uomo: “Noi sappiamo, tutto il resto faccia ciò che crede". Il danzatore pure interviene e precisa: “Non curarti ragazzo, tu sai tutto”.