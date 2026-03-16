''Le nozze erano un business'': Antonella Elia prima di entrare al GF Vip spara a zero sull’ex Pietro Delle Piane

Carla Giuni
16 Marzo 2026
1
0
Condivisioni
  • Dopo 7 anni è tornata single: “Continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”
  • La 62enne senza freni dice che l’attore non era il suo uomo ideale: pronto un confronto tra i due al reality show?

Antonella Elia, prima di entrare da concorrente al GF Vip 2026, in tv spara a zero sull’ex Pietro Delle Piane. Dopo 7 anni è tornata single. A Verissimo svela: Le nozze erano un business, continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni. La 62enne è senza freni: le sue parole spianano il terreno a un eventuale confronto tra i due al reality show…?

''Le nozze erano un business'': Antonella Elia prima di entrare al GF Vip spara a zero sull’ex Pietro Delle Piane

Il rapporto col 51enne si è interrotto bruscamente. Antonella non ha rimpianti. “E’ una decisione irremovibile, non mi sono pentita anzi sono sempre più convinta”, sottolinea. E sui fiori d’arancio saltati dice: “Improvvisamente questo matrimonio è diventato un fardello. Era molto pubblico e ‘regalavamo' tutta la nostra privacy e intimità, sembrava che dovesse diventare un business". 

"Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura. Non ero, e non sono sicura, di volere lui al mio fianco per sempre, confida la Elia.  "Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico. Continuavamo a litigare. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni, spiega ancora.

Dopo 7 anni è tornata single: “Continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”

La showgirl ha però paura di rimanere sola per sempre e confessa: "Non sono più desiderabile come un tempo. Ormai ho un'età, ho paura che il mio treno sia ormai passato, però va bene così”.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.