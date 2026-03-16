Dopo 7 anni è tornata single: “Continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”

La 62enne senza freni dice che l’attore non era il suo uomo ideale: pronto un confronto tra i due al reality show?

Antonella Elia, prima di entrare da concorrente al GF Vip 2026, in tv spara a zero sull’ex Pietro Delle Piane. Dopo 7 anni è tornata single. A Verissimo svela: “Le nozze erano un business, continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”. La 62enne è senza freni: le sue parole spianano il terreno a un eventuale confronto tra i due al reality show…?

''Le nozze erano un business'': Antonella Elia prima di entrare al GF Vip spara a zero sull’ex Pietro Delle Piane

Il rapporto col 51enne si è interrotto bruscamente. Antonella non ha rimpianti. “E’ una decisione irremovibile, non mi sono pentita anzi sono sempre più convinta”, sottolinea. E sui fiori d’arancio saltati dice: “Improvvisamente questo matrimonio è diventato un fardello. Era molto pubblico e ‘regalavamo' tutta la nostra privacy e intimità, sembrava che dovesse diventare un business".

"Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura. Non ero, e non sono sicura, di volere lui al mio fianco per sempre”, confida la Elia. "Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico. Continuavamo a litigare. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”, spiega ancora.

Dopo 7 anni è tornata single: “Continuavamo a litigare, lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”

La showgirl ha però paura di rimanere sola per sempre e confessa: "Non sono più desiderabile come un tempo. Ormai ho un'età, ho paura che il mio treno sia ormai passato, però va bene così”.