La conduttrice a Domenica In non riesce a contenere il dolore per la scomparsa della 76enne

La 75enne cede alla forte emozione e svela a causa di chi tra le due c’era stato un periodo di gelo

Mara Venier non riesce a contenere il forte dolore che prova per la scomparsa dell’amica. La conduttrice in tv, a Domenica In, cede alle lacrime per la morte di Enrica Bonaccorti, deceduta il 12 marzo sconfitta dal tumore al pancreas. “Ci eravamo allontanate”, sottolinea con un filo di voce, svelando a causa di chi c’era stato un periodo di gelo tra lei e la collega.

''Ci eravamo allontanate, poi…'': Mara Venier in lacrime per la morte dell’amica Enrica Bonaccorti

La ‘zia’ è molto provata. Con Enrica aveva trascorso l’ultimo Natale: le due avevano ritrovato la sintonia di un tempo. “Avevamo ancora tanto da fare, avevamo fatto tanti progetti insieme, avevamo tanto da raccontarci, da stare insieme, questo è quello che mi fa male e nello stesso tempo penso anche io come lei, ‘ma perché abbiamo perso così tanto tempo?’ Ci volevamo così bene. Per colpa di qualche cattivo e bugiardo che magari avrà detto a lei una cosa e a me un’altra”, confida Mara.

E’ rammaricata di non essere stata accanto a Enrica per anni. La Venier, nel pianto, fa un appello: “Io lo dico perché qualsiasi cosa bisogna dirla, chiarirsi, non bisogna perdere tempo perché a volte non si fa più in tempo. Noi siamo riuscite a recuperare. Lo dico in maniera generale, è bene chiarirsi quando ci si vuole bene”.

La conduttrice a Domenica In non riesce a contenere il dolore per la scomparsa della 76enne

Mara ed Enrica si sono riavvicinate tra fine 2023 e inizio 2024, quando la Venier era venuta a conoscenza di un problema al cuore dell’amica. “Io mi ero molto riavvicinata a Enrica, proprio da quando lei è stata male. Ora però ci sentivamo spesso, mi chiamava sempre, avevamo passato un Natale meraviglioso insieme, con Verdiana e anche con il nipote. Quella è stata una bellissima serata, con la vera amicizia. La cosa che mi ha sorpreso, è che lei era debole e fragile, ma stava bene ed era molto allegra", racconta.

La presentatrice aggiunge: “Noi eravamo tanto amiche da ragazze e poi c’è stato quel lungo periodo in cui in maniera sciocca ci siamo allontanate, ma negli ultimi tempi abbiamo recuperato tutto. Ci siamo raccontate la nostra vita, abbiamo recuperato il tempo sprecato".

La 75enne cede alla forte emozione e svela a causa di chi tra le due c’era stato un periodo di gelo

Valerio Rossi Albertini, amico di Enrica, in studio a Domenica In, le rivela: “Lei ti era immensamente grata, sappilo. Ti nominava costantemente. Tra le tante cose che lei diceva, e ne diceva di sagge, ripeteva che nella malattia lei aveva ritrovato l’amicizia, il calore e l’affetto e tra queste persone che aveva ritrovato, c’eri tu”.