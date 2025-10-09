Francesco Totti e Noemi Bocchi: nuova rarissima uscita di coppia sul red carpet, guarda

L’ex capitano dell’AS Roma e la sua compagna non fanno molta vita mondana

Ieri sera però hanno partecipato fianco a fianco alla premiere di ‘Roast in Peace’

Si tratta di un comedy show a cui lo stesso Francesco ha preso parte

Sul tappeto rosso la 37enne romana ha scelto un look elegante di carattere

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una rarissima uscita di coppia sul red carpet ieri sera a Roma.

L’ex calciatore e la sua compagna – 49 e 37 anni – hanno partecipato alla premiere capitolina di “Roast in Peace”, programma comico di Prime Video a cui la leggenda del calcio ha preso parte.

Sul tappeto rosso – anzi blu per l’occasione – i due hanno posato abbracciati davanti ai fotografi. Sorridenti e sereni.

Noemi – mamma di due figli avuti da una precedente relazione – ha scelto un look elegante e di carattere, tra lounge chic e dettagli statement. Un blazer oversize in tweed spigato con spilla Chanel, abito sottoveste midi nero con pizzo, stivali al ginocchio in pelle verniciata effetto coccodrillo e clutch trapuntata.

Francesco Totti, 49 anni, e Noemi Bocchi, 37, insieme abbracciati davanti ai fotografi a Roma per la premiere dello show "Roast in Peace"

Francesco invece si è presentato con un look più sportivo, un total black con scarpe da tennis bianche.

La loro relazione dura ormai da diversi anni, lui ha raccontato che si è consolidata a marzo del 2022. Le date precise sono entrate in qualche modo a far parte del processo di divorzio tra il Pupone e Ilary Blasi – che insieme hanno tre figli, Cristian, 19 anni, Chanel, 18, e Isabel, 9 – non ancora concluso.

Da oggi, giovedì 9 ottobre, su Prime Video sono usciti tutti e sei gli episodi di Roast in Peace, il comedy show condotto da Michela Giraud. In questa prima stagione quattro volti noti del mondo dello spettacolo vengono messi simpaticamente “alla graticola” da un gruppo di comici pronti a prenderli di mira con battute taglienti. Oltre a Totti si tratta di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini.