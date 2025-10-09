''Stamattina per la prima volta non lo rivedremo'': Enrico Mentana piange la morte improvvisa di un volto tv de La7

E’ venuto improvvisamente a mancare Paolo Sottocorona, il garbato meteorologo de La7

Il direttore del telegiornale della rete è addolorato, lo conosceva e stimava da tantissimi anni

Un grave lutto ha colpito la famiglia della rete televisiva La7. E’ morto improvvisamente Paolo Sottocorona.

Si tratta di uno dei meteorologi più apprezzati d’Italia, stimato dai colleghi e amato dal pubblico.

Paolo Sottocorona mentre dà le previsioni del tempo nella mattina dell'8 ottobre 2025, lo stesso giorno è poi morto improvvisamente

Aveva 77 anni e si è spento improvvisamente. Era infatti andato in onda nella mattinata dell’8 ottobre. Poche ore dopo la tragedia, di cui non si conoscono i dettagli.

A ricordarlo è stato anche il direttore del telegiornale dove lavorava ormai da moltissimo tempo.

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha voluto ricordarlo con grande affetto, lo conosceva da decenni

“Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai”, ha scritto Enrico Mentana sul social condividendo una foto di molti anni fa di Paolo.

“Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori”, ha aggiunto.

“Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua”, ha concluso.

La foto di Paolo Sottocorona condivisa da Mentana

Nato a Firenze, ex ufficiale dell’Aeronautica, Sottocorona era diventato un volto caro ai telespettatori anche grazie al garbo che emanava mentre comunicava le previsioni nello studio televisivo di Roma.

Da oltre 20 anni si svegliava ogni mattina alle 5, per essere in diretta puntualissimo alle 7.30.