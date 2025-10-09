Valeria Marini provata e con le lacrime agli occhi fa un appello alla madre in tv

La showgirl, 58 anni, è stata ospite de ‘La Vita in Diretta’ mercoledì 8 ottobre

Qui è tornata a parlare della frattura che si è creata con sua madre Gianna Orrù

La signora Gianna infatti da circa un anno non vuole più parlarle

Valeria è apparsa davvero provata, i suoi occhi erano gonfi di lacrime

Valeria Marini con gli occhi gonfi di lacrime ha fatto una sorta di appello in tv a sua madre Gianna Orrù, ospite di Alberto Matano a “La Vita in Diretta”.

La showgirl 58enne infatti non ha più rapporti col genitore, dopo che quest’ultimo – che oggi ha 87 anni – si è chiuso nel silenzio con i propri figli dopo che è successo qualcosa a suo dire di “molto grave”.

Valeria Marini, 58 anni, provata in tv a La Vita in Diretta dopo la frattura con sua madre

Sebbene non abbia spiegato esattamente cosa, molti, inclusa la stessa Valeria, ritiene che l’origine dell’atteggiamento di sua madre sia nella truffa subita alcuni anni fa che le ha fatto perdere i risparmi di una vita.

Valeria ha ricordato quando è stata l’ultima volta che è riuscita ad entrare a casa di Gianna: “Io sono andata a Natale (2024, ndr) perché ho provato a chiamarla, sono andata a bussare e alla fine mi sono piantata davanti alla porta di casa e poi mi ha aperto”.

Gli occhi della showgirl si riempiono di lacrime che fatica a nascondere

Poi un tentativo di riconciliazione da parte di Mara Venier che le ha fatte incontrare in diretta tv, ma senza esito positivo.

“L'è cresciuto dentro un rancore che io capisco, cioè la capisco, però non è la strada…”, ha aggiunto Valeria, che ha spiegato che sua madre si sarebbe chiusa praticamente con tutti e non parlerebbe neanche più con quella che era la sua “migliore amica”, l’attrice Valeria Fabrizi.

Valeria racconta a Matano la vicenda

“Allora siamo arrivati per fortuna vicini alla fine del processo (per truffa, ndr). Io credo nella giustizia, la giustizia trionfa”, ha poi proseguito Valeria, che spera forse che la chiusura processuale porti sua madre ad un ricongiungimento.

“Noi siamo dispiaciuti che non riusciamo a darle comunque l'aiuto che le abbiamo dato all'inizio, io in primis e poi anche mio fratello e mia sorella” - ha affermato. “So che loro non saranno contenti che io sono venuta qui a parlare però io vorrei veramente che si chiarisse questa situazione. Noi figli ci siamo, le vogliamo bene e non potremo fare mai niente che la possa danneggiare. Anzi, lei per noi è proprio la mamma ‘regina’”, ha concluso.