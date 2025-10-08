''La nostra bambina è qui'': Giulia De Lellis ha partorito, le prime bellissime foto con Priscilla

8 Ottobre 2025
Giulia De Lellis è diventata mamma.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre l’influencer romana ha annunciato la nascita di Priscilla.

Si tratta del suo primo figlio. Frutto dell’amore con il compagno e rapper Tony Effe.

Giulia De Lellis, 29 anni, in sala parto: il compagno Tony Effe, 33, le dà sostegno

La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…”, ha scritto Giulia sul social.

“Tutto”, ha aggiunto Tony condividendo una galleria di immagini bellissime del giorno speciale in cui la cicogna ha consegnato il suo fagottino.

Alcune foto mostrano Giulia in sala parto, lui l’abbraccia con grande amore in attesa dell’arrivo della loro bambina.

Poi altri scatti in cui il 33enne tiene sul petto la piccolina.

Non è chiaro esattamente quando sia avvenuto il parto. Ma sembra che fortunatamente tutto sia andato liscio. Ora si apre un nuovo capitolo della vita di una delle coppie più in vista dello showbiz italiano.

