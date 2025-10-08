L’incredibile legame tra Katy Perry e la supermodel Miranda Kerr, entrambe ex di Orlando Bloom: ''Le voglio più bene che a lui''

La bellissima australiana ha parlato del rapporto che ha con la cantante americana

Sia Katy che Miranda sono ex del divo Orlando Bloom e hanno entrambe un figlio con lui

Fin dall’inizio hanno instaurato un ottimo legame e questo prosegue anche oggi

Miranda Kerr e Katy Perry sembrano l’esempio perfetto di come si possa restare in armonia anche dopo amori intrecciati. La modella australiana, 42 anni, durante un’intervista a “Today With Jenna & Friends” del 7 ottobre ha parlato con serenità della sua amicizia con la popstar, 40 anni. Entrambe sono ormai “ex” del divo Orlando Bloom e anche madri di figli avuti da lui.

“Avere amore e rispetto reciproco è fondamentale”, ha spiegato la Kerr. “Siamo tutti umani, e la cosa più importante è mettere i bambini al centro: capire di cosa hanno bisogno e farli sentire accettati e amati”.

Miranda Kerr, 42 anni, e Katy Perry (a destra), 40, sono molto legate: condividono lo stesso ex, Orlando Bloom

Kerr e Bloom sono stati sposati dal 2010 al 2013 e hanno un figlio, Flynn Christopher, oggi 14enne. Dopo il divorzio Miranda ha trovato la stabilità con Evan Spiegel, fondatore di Snapchat, con cui ha tre figli: Hart, Myles e il piccolo Pierre.

Perry e Bloom, invece, sono stati insieme per quasi un decennio prima di lasciarsi lo scorso giugno. La cantante e l’attore sono genitori di Daisy Dove, 5 anni.

“Alla fine dei conti, tutti cerchiamo solo di essere la versione migliore di noi stessi. Perché non dare un buon esempio ai nostri figli?”, ha aggiunto la modella.

Il legame tra Miranda e Katy va oltre l’ex in comune. “Andiamo in vacanza insieme, festeggiamo i momenti importanti tutti insieme”, ha raccontato. “La adoro. Posso dire tranquillamente che le voglio più bene che al papà di Flynn (quindi Orlando, ndr)”.

Con ironia, ha poi scherzato: “Orlando per me ora è come un fratello. E la maggior parte del tempo, un fratello fastidioso”, aggiungendo che Katy “mi aiuta a gestirlo”.

Il loro primo incontro, ricorda Miranda, fu subito positivo: “Quando Orlando ha iniziato a frequentare Katy, mi ha invitato a casa e lei era lì. Ci siamo piaciute subito. Ho visto come si comportava con Flynn: giocosa, affettuosa, senza voler fare la mamma. Solo simpatica e autentica”.

Katy ai tempi dell'amore con Bloom

“Abbiamo passato del tempo in piscina e poi siamo andati a una festa lì vicino. Era tutto così semplice che ho pensato: ‘Wow, che bella energia!’”, ha sottolineato.

Nel 2023 la stessa Katy Perry aveva confermato pubblicamente il loro forte legame definendo Kerr “una sorella da un altro papà”.