Da due anni è legato all’ex Pupa ed ex di Paolo Brosio, 69 anni, Marialaura De Vitis

Le ha presentato i due figli avuti dall’ex Tania Paganoni: Gabriele, 20 anni, e Federico, 14

Jimmy Ghione ha ormai ufficializzato la relazione con lei. Da due anni è legato all’ex Pupa ed ex di Paolo Brosio, 69 anni, Marialaura De Vitis. L’inviato di Striscia la Notizia parla per la prima volta della giovanissima fidanzata. “Lui 61, lei 27, per gli altri tutto ruota attorno a questo, ma a noi frega ben poco”, sottolinea a Novella 2000.

''Lui 61 e lei 27, per gli altri tutto ruota attorno a questo'': Jimmy Ghione parla per la prima volta della giovanissima fidanzata

Quando gli si domanda cosa l’abbia colpito di lei, Ghione dice: “A parte l'aspetto fisico, che balza agli occhi, mi ha colpito la sua testa. Ammiro la voglia di indipendenza di questa ragazza che, per portarsi avanti, punta sulle sue sole risorse. Non chiede niente a nessuno: parenti, genitori, amici e men che meno a me, nonostante le malelingue insinuino che mi abbia scelto per soldi e prestigio”.

Il popolare volto tv svela di fare viaggi low cost con lei e di averle regalato finora solo un anello con un’acquamarina. Jimmy l’ha presentata ai due figli avuti dall’ex moglie Tania Paganoni, Gabriele e Federico, 20 e 14 anni. La De Vitis su questo chiarisce: “Li ho conosciuti solo nell'ultimo anno. Il fatto che Jimmy abbia scelto di presentarmeli è una grande dimostrazione: significa che mi riconosce un posto importante, nella sua vita. Mi hanno accolta bene, da giovani intelligenti ed educati quali sono”. “Per i miei figli conta solo che io sia felice e sanno che Marialaura contribuisce a rendermi tale”, le fa eco il fidanzato.

Da due anni è legato all’ex Pupa ed ex di Paolo Brosio, 69 anni, Marialaura De Vitis. Le ha presentato i due figli avuti dall’ex Tania Paganoni: Gabriele, 20 anni, e Federico, 14

La coppia sta spessissimo insieme. Ghione replica a chi li attacca: “Lui 61, lei 27: per gli altri, tutto ruota attorno a questo, ma a noi frega ben poco. Se Marialaura avesse 95 anni, l'amerei lo stesso. Gli uomini che ci criticano vorrebbero stare con la De Vitis, le donne con Ghione. Ecco la verità!”. A essere persa maggiormente di mira è Marialaura: “Senza dubbio io: sarei l'arrivista, l'arrampicatrice, quella che antepone l'interesse personale a tutto. Parlino pure”. Al momento non pensano a sposarsi, lei dice di non avere istinto materno. Sulla possibilità di altri figli lui immediatamente chiarisce: “Se un domani germogliasse in lei questo desiderio, la inviterei a realizzarlo, perché è giusto, ma con un altro. Io ho già due figli fantastici... A rendermi ‘nonno’ ci pensino loro, non la mia compagna”.